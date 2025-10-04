Elesett Budapest: mentők és tűzoltók mindenütt

Személykocsik karamboloztak Budapest tizenharmadik kerületében.

Fotó: OMSZ

A Reitter Ferenc és a Rokolya utca kereszteződésénél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, és a helyszínre mentőt is riasztottak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani - tájékoztatott a katasztrófavédelem.