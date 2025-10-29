Kétméteres fakereszttel sétált ki a budai templomból a férfi - fotó

Egy II. kerületi templomba sétált be egy férfi október 28-án. A falról leakasztott egy kétméteres fakeresztet, és azzal akart távozni. A sekrestyés megpróbálta feltartóztatni, de a férfi fellökte – szerencsére nem sérült meg, írják a BRFK Facebook oldalán.
Az elkövetőt a II. kerületi járőrök a közelben elfogták. Büntetőeljárás indult, őrizetbe vették, de mivel zavart volt, kihallgatni egyelőre nem lehetett, kórházba vitték.
