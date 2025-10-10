Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hősies cselekedet: saját életét kockáztatta testvéréért a tinédzser

fullad
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 12:25
megfulladtmegment
Másodperceken múlt egy kislány élete – bátyja mentette meg a tragédiától.
CJA
A szerző cikkei

Egy 17 éves fiú hősies cselekedete mentette meg ötéves húgát a fulladástól a floridai Lake Lisa parkban. Az esetről testkamerás felvétel is készült.

Hősies cselekedet mentette meg a kislányt Floridában
Hősies cselekedet mentette meg a kislányt Floridában
Fotó: Pexels / Pexels

A Pasco megyei seriffhivatal hétfőn riasztást kapott egy eltűnt kislányról, aki autista és a  bejelentő szerint utoljára a tó közelében látták. Mire a rendőrök a helyszínre érkeztek, az eltűnt tinédzser testvére már a vízben volt, és kétségbeesetten kutatott húga után. 

Egy rendőr testkamerája rögzítette, ahogy egy csoport nő kiáltozni kezdett, mikor meglátták a kislányt a vízben. Mire azonban a hatóság odaért, a fiú már próbálta megközelíteni a húgát.

Hősies cselekedet előzte meg a tragédiát

A fiú elmondta, hogy a kislány eszméleténél van, és beszél. A gyermeket egy faág tartotta a víz fölött, amelybe kapaszkodott. A rendőr utasításokat adott a fiúnak, és biztosította a terepet a mentéshez.

Pont mögötted vagyok… add ide a bal kezét

- hallható a rendőr, miközben segített kiemelni a kislányt a vízből.

A gyermek nemcsak hogy megmenekült, de szinte nevetve ölelte át bátyját, aki a partra vitte őt. A tinédzsert a rendőrök és a közösség is hősként ünneplik.

A Pasco Megyei Seriffhivatal elismerését fejezi ki a 17 éves fiú bátor tetteiért

- olvasható a hivatal hivatalos közleményében - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu