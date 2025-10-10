Hősies cselekedet: saját életét kockáztatta testvéréért a tinédzser

Egy 17 éves fiú hősies cselekedete mentette meg ötéves húgát a fulladástól a floridai Lake Lisa parkban. Az esetről testkamerás felvétel is készült.
A Pasco megyei seriffhivatal hétfőn riasztást kapott egy eltűnt kislányról, aki autista és a bejelentő szerint utoljára a tó közelében látták. Mire a rendőrök a helyszínre érkeztek, az eltűnt tinédzser testvére már a vízben volt, és kétségbeesetten kutatott húga után.
Egy rendőr testkamerája rögzítette, ahogy egy csoport nő kiáltozni kezdett, mikor meglátták a kislányt a vízben. Mire azonban a hatóság odaért, a fiú már próbálta megközelíteni a húgát.
A fiú elmondta, hogy a kislány eszméleténél van, és beszél. A gyermeket egy faág tartotta a víz fölött, amelybe kapaszkodott. A rendőr utasításokat adott a fiúnak, és biztosította a terepet a mentéshez.
Pont mögötted vagyok… add ide a bal kezét
- hallható a rendőr, miközben segített kiemelni a kislányt a vízből.
A gyermek nemcsak hogy megmenekült, de szinte nevetve ölelte át bátyját, aki a partra vitte őt. A tinédzsert a rendőrök és a közösség is hősként ünneplik.
A Pasco Megyei Seriffhivatal elismerését fejezi ki a 17 éves fiú bátor tetteiért
- olvasható a hivatal hivatalos közleményében - írja a People.
