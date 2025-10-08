Horrortámadás a fesztiválon: legalább 40 ember életét vesztette, köztük gyerekek is

Halálos támadás ért egy mianmari fesztivált, ahol legalább 40-en meghaltak és 80-an megsérültek. A halálos áldozatok között gyermekek is vannak.

A halálos támadásban kisgyermekek is életüket vesztették

Legalább negyven ember életét vesztette és további nyolcvanan megsérültek, amikor egy motoros siklóernyő bombákat dobott le egy ünneplő tömegre Mianmar középső részén, a Chaung U településen tartott Thadingyut telihold fesztiválon. A helyszínen több százan gyűltek össze, hogy megünnepeljék a hagyományos fényünnepet – a támadás azonban pillanatok alatt vérfürdővé változtatta az eseményt - olvasható a Daily Star cikkében.

A helyi szervezőbizottság egyik tagja, aki biztonsági okokból névtelenséget kért, az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a bombázás során a hadsereg állhatott a háttérben.

Az emberek a fesztiválra és egy katonai rezsim elleni demonstrációra gyülekeztek hétfő este hét óra körül, amikor a bombák lecsapódtak. Több mint negyvenen meghaltak, körülbelül nyolcvanan megsérültek

– mondta.

A nő hozzátette: „A bizottság próbálta figyelmeztetni az embereket, és a tömeg egyharmada el tudott menekülni. De hirtelen egy motoros siklóernyő repült át a fejük felett, és két bombát dobott a gyülekezet közepére.” Megrendülten beszélt a pusztításról is:

Gyerekek szó szerint darabokra szakadtak.

40 KILLED, 80 INJURED in Myanmar 🚨 after paragliders dropped bombs on a Buddhist Monastery festival in central Sagaing region.



Miután a támadó elrepült, a helyiek azonnal a helyszínre siettek, hogy segítsenek a sebesülteknek és összegyűjtsék a holttesteket. „Még másnap reggel is testrészeket szedtünk össze a földről – húsdarabokat, végtagokat, testmaradványokat” – mondta a szervező. Egy másik lakos is megerősítette a magas halálos áldozatok számát. Elmondása szerint a tömeg pánikba esett, amikor észrevették a siklóernyőt a fejük felett. „Amíg próbáltam nyugtatni az embereket, hogy ne fussanak, a siklóernyős két bombát dobott le. Két bajtársam közvetlenül előttem halt meg. Még többen estek el körülöttem” – idézte fel. A helyi média is megerősítette, hogy legalább negyven halottja van a támadásnak.

Mianmarban 2021 óta tart a polgárháború, miután a hadsereg puccsal átvette a hatalmat. Azóta fegyveres ellenálló csoportok harcolnak a katonai rezsim ellen. Az Amnesty International közleményében elítélte a támadást, kijelentve, hogy az