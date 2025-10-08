Horrortámadás a fesztiválon: legalább 40 ember életét vesztette, köztük gyerekek is

Halálos támadás ért egy mianmari fesztivált, ahol legalább 40-en meghaltak és 80-an megsérültek. A halálos áldozatok között gyermekek is vannak.
Legalább negyven ember életét vesztette és további nyolcvanan megsérültek, amikor egy motoros siklóernyő bombákat dobott le egy ünneplő tömegre Mianmar középső részén, a Chaung U településen tartott Thadingyut telihold fesztiválon. A helyszínen több százan gyűltek össze, hogy megünnepeljék a hagyományos fényünnepet – a támadás azonban pillanatok alatt vérfürdővé változtatta az eseményt - olvasható a Daily Star cikkében.
A helyi szervezőbizottság egyik tagja, aki biztonsági okokból névtelenséget kért, az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a bombázás során a hadsereg állhatott a háttérben.
Az emberek a fesztiválra és egy katonai rezsim elleni demonstrációra gyülekeztek hétfő este hét óra körül, amikor a bombák lecsapódtak. Több mint negyvenen meghaltak, körülbelül nyolcvanan megsérültek
– mondta.
A nő hozzátette: „A bizottság próbálta figyelmeztetni az embereket, és a tömeg egyharmada el tudott menekülni. De hirtelen egy motoros siklóernyő repült át a fejük felett, és két bombát dobott a gyülekezet közepére.” Megrendülten beszélt a pusztításról is:
Gyerekek szó szerint darabokra szakadtak.
Miután a támadó elrepült, a helyiek azonnal a helyszínre siettek, hogy segítsenek a sebesülteknek és összegyűjtsék a holttesteket. „Még másnap reggel is testrészeket szedtünk össze a földről – húsdarabokat, végtagokat, testmaradványokat” – mondta a szervező. Egy másik lakos is megerősítette a magas halálos áldozatok számát. Elmondása szerint a tömeg pánikba esett, amikor észrevették a siklóernyőt a fejük felett. „Amíg próbáltam nyugtatni az embereket, hogy ne fussanak, a siklóernyős két bombát dobott le. Két bajtársam közvetlenül előttem halt meg. Még többen estek el körülöttem” – idézte fel. A helyi média is megerősítette, hogy legalább negyven halottja van a támadásnak.
Mianmarban 2021 óta tart a polgárháború, miután a hadsereg puccsal átvette a hatalmat. Azóta fegyveres ellenálló csoportok harcolnak a katonai rezsim ellen. Az Amnesty International közleményében elítélte a támadást, kijelentve, hogy az
borzalmas figyelmeztetés kell legyen arra, mennyire sürgősen védelemre van szükségük a mianmari civileknek”. A szervezet szerint az eset „tovább fokozta az országban zajló brutális hadjáratot az ellenállás gócpontjai ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.