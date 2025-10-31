Eldurvult a szomszédviszály: gyújtogatott, gázpalackot robbantott a nagykőrösi rém

Elszabadult a harag Nagykőrösön, miután egy férfi saját háza körül benzinnel majd gázpalackkal kezdett gyújtogatásba, végül szomszédja is az ámokfutása célkeresztjébe került.

A rendőrség gyújtogatás miatt vette őrizetbe a férfit Fotó: Gé/MW

A férfi gyújtogató ámokfutása nem tartott sokáig

A nagykőrösi férfi először október 22-én este benzint töltött egy üvegbe, szövetet dugott bele, majd a betonra dobta, és az lángra kapott. Azonban másnap délelőtt már tovább ment: benzinnel átitatott egy zoknit, belerakott egy kis gázpalackot, meggyújtotta és a kerítés mellé dobta. A palack felrobbant, a tűz pedig átterjedt a szomszéd telkére is.

A férfi eközben azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját, de szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, elfogták a 41 éves férfit, és a ház udvarán üzemanyagot, textildarabot és gázpalackot is találtak. Majd a lefoglalt kamerafelvételek leplezték le a gyanúsított tetteit.

A férfit őrizetbe vették közveszélyokozás és zaklatás miatt, végül kihallgatása után a bíróság elrendelte a letartóztatását - közölte a Rendőrség.