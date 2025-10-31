Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eldurvult a szomszédviszály: gyújtogatott, gázpalackot robbantott a nagykőrösi rém

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 09:55
gyújtogatásletartóztatás
Először csak egy égő üveget dobott a földre, másnap viszont már gázpalackot robbantott, és a szomszédját is megfenyegette egy férfi. A 41 éves nagykőrösi gyanúsított letartóztatását most kezdeményezték.

Elszabadult a harag Nagykőrösön, miután egy férfi saját háza körül benzinnel majd gázpalackkal kezdett gyújtogatásba, végül szomszédja is az ámokfutása célkeresztjébe került.

A rendőrség gyújtogatás miatt vette őrizetbe a férfit.
A rendőrség gyújtogatás miatt vette őrizetbe a férfit  Fotó: Gé/MW

A férfi gyújtogató ámokfutása nem tartott sokáig

A nagykőrösi férfi először október 22-én este benzint töltött egy üvegbe, szövetet dugott bele, majd a betonra dobta, és az lángra kapott. Azonban másnap délelőtt már tovább ment: benzinnel átitatott egy zoknit, belerakott egy kis gázpalackot, meggyújtotta és a kerítés mellé dobta. A palack felrobbant, a tűz pedig átterjedt a szomszéd telkére is.

A férfi eközben azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját, de szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, elfogták a 41 éves férfit, és a ház udvarán üzemanyagot, textildarabot és gázpalackot is találtak. Majd a lefoglalt kamerafelvételek leplezték le a gyanúsított tetteit.

A férfit őrizetbe vették közveszélyokozás és zaklatás miatt, végül kihallgatása után a bíróság elrendelte a letartóztatását - közölte a Rendőrség.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu