Felmentették, majd ismét ölt a gyilkossággal vádolt férfi

Az első gyilkosság vádja alól felmentették, ám szabadulása után rövid időn belül ismét emberéletet oltott ki az a férfi, akit most újra bíróság elé állítanak. A hatóságok szerint különös kegyetlenséggel végzett egy idős, mozgáskorlátozott asszonnyal Borsod vármegyében, és akár élete végéig börtönben maradhat.
Emberölés miatt emeltek vádat az ellen a férfi ellen, aki akár élete végéig börtönben maradhat, mivel egy idős ember kegyetlen agyonverésével gyanúsítják. A férfit egyszer már felmentették a tíz évvel ezelőtti máriapócsi gyilkosság vádja alól, de szabadulása után szinte azonnal ölt. A Tények információi szerint a vádlott Borsod vármegyében baltával vert agyon egy idős, mozgáskorlátozott asszonyt, majd Budapestre szökött, ahol az élettársa dobta fel a rendőrségnek - írta a Szon.hu.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi „bódult állapotban, ittas és gyógyszeres befolyásoltság alatt” követte el a gyilkosságot. A vádirat szerint 2024 júniusának közepén betört az idős asszony otthonába, majd egy tompa eszközzel és puszta kézzel ütlegelni kezdte. A nő a földre zuhant, de támadója nem hagyta abba a verést – a sértett a helyszínen belehalt a súlyos sérüléseibe.
Az ügyészség szerint a férfi többszörösen büntetett előéletű, és jelenleg is letartóztatásban van.
A hatóságok életfogytig tartó fegyházbüntetést, közügyektől való eltiltást és a feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozták.
A nyomozás adatai alapján a vádlott tettét sem anyagi indok, sem előre megfontolt cél nem motiválta – a bűncselekményt dührohamában, bódult állapotban követte el. Az ügy súlyossága miatt a bíróság várhatóan a legsúlyosabb büntetést mérheti ki rá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.