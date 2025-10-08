Felmentették, majd ismét ölt a gyilkossággal vádolt férfi

Az első gyilkosság vádja alól felmentették, ám szabadulása után rövid időn belül ismét emberéletet oltott ki az a férfi, akit most újra bíróság elé állítanak. A hatóságok szerint különös kegyetlenséggel végzett egy idős, mozgáskorlátozott asszonnyal Borsod vármegyében, és akár élete végéig börtönben maradhat.

Épp, hogy szabadult, máris gyilkosságot követett el a férfi Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Gyilkosságot követett el egy férfi nem sokkal a szabadulása után

Emberölés miatt emeltek vádat az ellen a férfi ellen, aki akár élete végéig börtönben maradhat, mivel egy idős ember kegyetlen agyonverésével gyanúsítják. A férfit egyszer már felmentették a tíz évvel ezelőtti máriapócsi gyilkosság vádja alól, de szabadulása után szinte azonnal ölt. A Tények információi szerint a vádlott Borsod vármegyében baltával vert agyon egy idős, mozgáskorlátozott asszonyt, majd Budapestre szökött, ahol az élettársa dobta fel a rendőrségnek - írta a Szon.hu.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi „bódult állapotban, ittas és gyógyszeres befolyásoltság alatt” követte el a gyilkosságot. A vádirat szerint 2024 júniusának közepén betört az idős asszony otthonába, majd egy tompa eszközzel és puszta kézzel ütlegelni kezdte. A nő a földre zuhant, de támadója nem hagyta abba a verést – a sértett a helyszínen belehalt a súlyos sérüléseibe.

Az ügyészség szerint a férfi többszörösen büntetett előéletű, és jelenleg is letartóztatásban van.

A hatóságok életfogytig tartó fegyházbüntetést, közügyektől való eltiltást és a feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozták.

A nyomozás adatai alapján a vádlott tettét sem anyagi indok, sem előre megfontolt cél nem motiválta – a bűncselekményt dührohamában, bódult állapotban követte el. Az ügy súlyossága miatt a bíróság várhatóan a legsúlyosabb büntetést mérheti ki rá.