Rendőrség lepte el az utcákat: több gyermek is meghalt egy támadásban

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 15:43
Tömeges lövöldözés tört ki Johannesburg városában. A jelenlegi jelentések szerint 2 gyermek meghalt, többen pedig megsérültek.

Tömeges lövöldözés miatt vonult ki a rendőrs Johannesburg utcáira Dél-Afrikában. A jelenlegi jelentések szerint több gyermek is életét veszítette a támadásban - közölte az Express.

Rendőrök lepték el a támadás helyszínét.
Rendőrök lepték el a támadás helyszínét. (Képünk illusztráció) 

Rendőrök lepték el az utcákat, több gyermek is életét veszthette a támadásban

Yusuf Abramjee aktivista X-oldalán számolt be a lövöldözésről.

Jelentések szerint tömeges lövöldözés történt Westburyben, Johannesburgban. Hét gyermeket meglőttek, és kritikus állapotban vannak. Ketten meghaltak.

- írta posztjában.

