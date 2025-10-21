Rendőrség lepte el az utcákat: több gyermek is meghalt egy támadásban

Tömeges lövöldözés miatt vonult ki a rendőrs Johannesburg utcáira Dél-Afrikában. A jelenlegi jelentések szerint több gyermek is életét veszítette a támadásban - közölte az Express.
Yusuf Abramjee aktivista X-oldalán számolt be a lövöldözésről.
Jelentések szerint tömeges lövöldözés történt Westburyben, Johannesburgban. Hét gyermeket meglőttek, és kritikus állapotban vannak. Ketten meghaltak.
- írta posztjában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.