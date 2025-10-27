BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ájultra verte párját egy őrült Gödöllőnél, de amit ezután tett az még rémesebb

brutális támadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:50
Gödöllőrendőrség
Felfoghatatlan borzalmakat követett el a férfi.

Megrázó részletek kerültek napvilágra egy Gödöllő közelében történt kegyetlen támadásról. Egy többszörösen büntetett előéletű férfi 2023 januárjában bestiális módon bántalmazta élettársát – a nő kis híján nem élte túl a támadást, miközben mindezt a férfi kiskorú gyermeke is végignézte.

Gödöllő
Súlyos ítéletet kapott a gödöllői férfi
Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash (Illusztráció)

A vádirat szerint a férfi január 7-én az utcán kezdett vitatkozni párjával, majd a konfliktus hamar erőszakba torkollott. A támadó a nőt a hajánál fogva a földre rántotta, ütlegelte, végül fejbe rúgta – ettől a nő elveszítette eszméletét. A férfi ezután a magatehetetlen áldozatot bevonszolta az otthonukba, ahol újabb borzalmak vártak rá.

A házban letépte róla a ruháit, majd egy karóval és egy csavarhúzóval is megsebesítette, mielőtt megerőszakolta volna. A nő a kínzásoktól újra elájult, és amikor magához tért, sikerült elmenekülnie a rokonaihoz, akik azonnal értesítették a hatóságokat.

Mivel a bűncselekmény idején a férfi kiskorú gyermeke is jelen volt, aki végignézte az erőszakot – ez tovább súlyosbította az ügyet.

A Gödöllői Járásbíróság ítéletében a férfit szexuális erőszak, súlyos testi sértés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt 6 év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett 6 évre eltiltották a közügyektől, valamint véglegesen kizárták minden olyan foglalkozásból, amelyben gyermekekkel kerülhetne kapcsolatba.

Az ítélet azonban nem jogerős: a vádlott és védője enyhítésért, illetve felmentésért fellebbezett, míg az ügyészség súlyosabb büntetést kér. Az ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik, derül ki a Tények cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
