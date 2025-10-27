Ájultra verte párját egy őrült Gödöllőnél, de amit ezután tett az még rémesebb

Megrázó részletek kerültek napvilágra egy Gödöllő közelében történt kegyetlen támadásról. Egy többszörösen büntetett előéletű férfi 2023 januárjában bestiális módon bántalmazta élettársát – a nő kis híján nem élte túl a támadást, miközben mindezt a férfi kiskorú gyermeke is végignézte.

Súlyos ítéletet kapott a gödöllői férfi

Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

A vádirat szerint a férfi január 7-én az utcán kezdett vitatkozni párjával, majd a konfliktus hamar erőszakba torkollott. A támadó a nőt a hajánál fogva a földre rántotta, ütlegelte, végül fejbe rúgta – ettől a nő elveszítette eszméletét. A férfi ezután a magatehetetlen áldozatot bevonszolta az otthonukba, ahol újabb borzalmak vártak rá.

A házban letépte róla a ruháit, majd egy karóval és egy csavarhúzóval is megsebesítette, mielőtt megerőszakolta volna. A nő a kínzásoktól újra elájult, és amikor magához tért, sikerült elmenekülnie a rokonaihoz, akik azonnal értesítették a hatóságokat.

Mivel a bűncselekmény idején a férfi kiskorú gyermeke is jelen volt, aki végignézte az erőszakot – ez tovább súlyosbította az ügyet.

A Gödöllői Járásbíróság ítéletében a férfit szexuális erőszak, súlyos testi sértés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt 6 év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett 6 évre eltiltották a közügyektől, valamint véglegesen kizárták minden olyan foglalkozásból, amelyben gyermekekkel kerülhetne kapcsolatba.

Az ítélet azonban nem jogerős: a vádlott és védője enyhítésért, illetve felmentésért fellebbezett, míg az ügyészség súlyosabb büntetést kér. Az ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik, derül ki a Tények cikkéből.