Felcsaptak a lángok a Rákóczi úton, egy család menekült az égő otthonukból

Tűzoltók siettek egy nagylóci családi házhoz, miután lángokba borult az épület.
A Rákóczi úton álló, mintegy száz négyzetméteres ház padlásán keletkezett a tűz, amely átterjedt az épület egy kisebb részére is.
A helyszínre a szécsényi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral rövid időn belül megfékezték a lángokat.
Az épületben a tűz keletkezésekor egy ember tartózkodott, ő azonban még a tűzoltók kiérkezése előtt, saját erejéből elhagyta a házat.
A lángok megfékezése után az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik - írja a Katasztrófavédelem.
