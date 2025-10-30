Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Felcsaptak a lángok a Rákóczi úton, egy család menekült az égő otthonukból

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 09:43
Az épületben egy ember tartózkodott.
Tűzoltók siettek egy nagylóci családi házhoz, miután lángokba borult az épület. 

Lángokba borult egy családi ház, több egység is kivonult
Fotó: Donka Ferenc

A Rákóczi úton álló, mintegy száz négyzetméteres ház padlásán keletkezett a tűz, amely átterjedt az épület egy kisebb részére is.

A helyszínre a szécsényi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral rövid időn belül megfékezték a lángokat. 

Az épületben a tűz keletkezésekor egy ember tartózkodott, ő azonban még a tűzoltók kiérkezése előtt, saját erejéből elhagyta a házat.

A lángok megfékezése után az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik - írja a Katasztrófavédelem.

