Láttad őt? Egy 15 éves kislányt keresnek: Budapesten tűnt el

A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2025. augusztus 27-én egy XVII. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
Körülbelül 165 centiméter magas, fekete, hosszú hajú, barna szemű.
A lányról készült fényképeket IDE kattintva nézheted meg. Ha valahol láttad a lányt, ezeken a telefonszámokon tudod jelenteni:
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető,
06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
