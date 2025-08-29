Láttad őt? Egy 15 éves kislányt keresnek: Budapesten tűnt el

A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2025. augusztus 27-én egy XVII. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Körülbelül 165 centiméter magas, fekete, hosszú hajú, barna szemű.

A lányról készült fényképeket IDE kattintva nézheted meg. Ha valahol láttad a lányt, ezeken a telefonszámokon tudod jelenteni: