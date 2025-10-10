„Farkasok ették meg” – Felfoghatatlan, ami az 5 éves kislány eltűnéséről kiderült

Az 5 éves Oakley Carlson-t 2021 februárjában kezdték eltűntként keresni, miután a család azt állította, hogy a kislányt farkasok ették meg. Halálát csak nemrég közölték hivatalosan, bár a holttestét továbbra sem találták meg.

Anyukája azt állítja, farkasok ették meg az eltűnt kislányt / Illusztráció: Pexels.com

A Grays Harbor megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint Oakley-t utoljára 2021 februárjában látták, a szülein kívül senki más nem találkozott vele ezután. A kislány apját, Andrew Carlsont és anyját, Jordan Bowers-t a hatóságok már korábban is gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették őket.

A rendőrség szerint a szülők nem tudtak érdemben nyilatkozni Oakley hollétéről, és semmilyen információval nem szolgáltak eltűnésével kapcsolatban.

Eltűnt kislány ügye: korábban is akadtak gondok a családban

Oakley korábban nevelőszülőknél élt, majd 2019-ben visszakerült biológiai szüleihez. Eltűnését az iskola igazgatója jelentette, miután egy beszélgetést hallott saját gyermeke és Oakley nővére között. A testvér állítólag azt mondta: "Oakley nincs többé, nincs Oakley".

A kislány nővére a nyomozóknak azt vallotta, hogy édesanyjuk megtiltotta neki, hogy Oakley-ról beszéljen. Azt is mondta, hogy a húga kiment az erdőbe, és farkasok ették meg. A 2023-as bírósági dokumentumok szerint Oakley-t korábban szülei bántalmazták. Az egyik testvére azt mondta, hogy a kislányt egy lépcső alatti cellában tartották bezárva, míg egy másik testvér fizikai bántalmazással vádolta meg az anyát.

A szülők ellen korábban más ügyekben is eljárások folytak. Egy 2022-es ítélet szerint kábítószerrel veszélyeztették gyermekeiket, ez az ügy ugyanakkor nem kapcsolódott Oakley eltűnéséhez. Mindkét szülő továbbra is az ügy kulcsszereplője, az ügyészekkel együttműködve a hatóságok lehetséges gyilkossági ügyként vizsgálják Oakley eltűnését - írja a People.