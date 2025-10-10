Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Farkasok ették meg” – Felfoghatatlan, ami az 5 éves kislány eltűnéséről kiderült

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 22:02
eltüntetfarkas
A szülők egyre gyanúsabbak a hatóságok számára. Több embert is gyanúsítanak az eltűnt kislány ügyében.
CJA
A szerző cikkei

Az 5 éves Oakley Carlson-t 2021 februárjában kezdték eltűntként keresni, miután a család azt állította, hogy a kislányt farkasok ették meg. Halálát csak nemrég közölték hivatalosan, bár a holttestét továbbra sem találták meg.

Anyukája azt állítja, farkasok ették meg az eltűnt kislányt
Anyukája azt állítja, farkasok ették meg az eltűnt kislányt / Illusztráció:  Pexels.com

A Grays Harbor megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint Oakley-t utoljára 2021 februárjában látták, a szülein kívül senki más nem találkozott vele ezután. A kislány apját, Andrew Carlsont és anyját, Jordan Bowers-t a hatóságok már korábban is gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették őket.

A rendőrség szerint a szülők nem tudtak érdemben nyilatkozni Oakley hollétéről, és semmilyen információval nem szolgáltak eltűnésével kapcsolatban.

Eltűnt kislány ügye: korábban is akadtak gondok a családban

Oakley korábban nevelőszülőknél élt, majd 2019-ben visszakerült biológiai szüleihez. Eltűnését az iskola igazgatója jelentette, miután egy beszélgetést hallott saját gyermeke és Oakley nővére között. A testvér állítólag azt mondta: "Oakley nincs többé, nincs Oakley".

A kislány nővére a nyomozóknak azt vallotta, hogy édesanyjuk megtiltotta neki, hogy Oakley-ról beszéljen. Azt is mondta, hogy a húga kiment az erdőbe, és farkasok ették meg. A 2023-as bírósági dokumentumok szerint Oakley-t korábban szülei bántalmazták. Az egyik testvére azt mondta, hogy a kislányt egy lépcső alatti cellában tartották bezárva, míg egy másik testvér fizikai bántalmazással vádolta meg az anyát.

A szülők ellen korábban más ügyekben is eljárások folytak. Egy 2022-es ítélet szerint kábítószerrel veszélyeztették gyermekeiket, ez az ügy ugyanakkor nem kapcsolódott Oakley eltűnéséhez. Mindkét szülő továbbra is az ügy kulcsszereplője, az ügyészekkel együttműködve a hatóságok lehetséges gyilkossági ügyként vizsgálják Oakley eltűnését - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu