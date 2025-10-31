Eltűnt egy kisfiú a XI. kerületből: senki sem tudja, hol lehet a 12 éves István

A lakosság segítségét kéri a rendőrség egy eltűnt 12 éves kisfiúval kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyermek 2025 október 30-án 12 és 13 óra között hagyta el budapesti, XI. kerületi otthonát, azonban azóta sem ment haza – közölte a Police.hu.

Eltűnt a 12 éves István

Fotó: unsplash.com

István körülbelül 167 centiméter magas, rövid, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete melegítőt, fekete kapucnis pulóvert, valamint fehér edzőcipőt viselt.

Eltűnt egy gyermek: jelenleg is keresik a kis Istvánt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki István tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.