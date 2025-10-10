Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: mindent elleptek a mentők és a tűzoltók

Két személyautó karambolozott Budapest XX. kerületében, a Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya közelében. A baleset helyszínén a járművek a forgalmat is akadályozzák.
A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a járművek áramtalanítását, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínre mentők is érkeztek - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
