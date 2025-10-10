Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: mindent elleptek a mentők és a tűzoltók

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 12:15
Budapestkarambol
A műszaki mentést már megkezdték a helyszínen.

Két személyautó karambolozott Budapest XX. kerületében, a Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya közelében. A baleset helyszínén a járművek a forgalmat is akadályozzák.

A baleset helyszínére mentő is érkezett.
A baleset helyszínére mentő is érkezett (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A balesetben érintet két jármű akadályozza a forgalmat

A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a járművek áramtalanítását, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínre mentők is érkeztek - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
