Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: mindent elleptek a mentők és a tűzoltók

Két személyautó karambolozott Budapest XX. kerületében, a Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya közelében. A baleset helyszínén a járművek a forgalmat is akadályozzák.

A baleset helyszínére mentő is érkezett (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A balesetben érintet két jármű akadályozza a forgalmat

A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a járművek áramtalanítását, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínre mentők is érkeztek - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.