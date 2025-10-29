BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Durva buszbaleset: két kislány is megsérült Békéscsabán

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 09:55
Két gyermek is megsérült abban a balesetben, ami kedden történt Békéscsabán. Egy menetrend szerinti buszjárat és egy furgon ütközött össze az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében.

Buszbaleset történt Békéscsabán. Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a beol.hu megkeresésére azt mondta, hogy összesen öt sérültet vittek kórházba a mentők, és közülük ketten fiatalkorúak.

Fotó: Gé

Hozzátette, négy ember a buszon, valamint rajtuk kívül a másik jármű vezetője szenvedett sérüléseket. A Tények információi szerint egy 9 és egy 12 éves kislány is van a sérültek között.

"Egy férfi vérző kézsérülést szenvedett, és a mellkasát is fájlalta. Két kislány és két nő jellemzően arc, illetve fejsérülések miatt szorult ellátásra" – mondta a portálnak Győrfi Pál, a mentők szóvivője, hozzátéve, mindenkit stabil állapotban vittek kórházba.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, de annyi már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
