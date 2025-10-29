Durva buszbaleset: két kislány is megsérült Békéscsabán

Buszbaleset történt Békéscsabán. Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a beol.hu megkeresésére azt mondta, hogy összesen öt sérültet vittek kórházba a mentők, és közülük ketten fiatalkorúak.

Mentő

Fotó: Gé

Hozzátette, négy ember a buszon, valamint rajtuk kívül a másik jármű vezetője szenvedett sérüléseket. A Tények információi szerint egy 9 és egy 12 éves kislány is van a sérültek között.

"Egy férfi vérző kézsérülést szenvedett, és a mellkasát is fájlalta. Két kislány és két nő jellemzően arc, illetve fejsérülések miatt szorult ellátásra" – mondta a portálnak Győrfi Pál, a mentők szóvivője, hozzátéve, mindenkit stabil állapotban vittek kórházba.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, de annyi már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe.