Miksa névnapja

Lecsapott a rendőrség Baranyában: 20 ember kezén kattant a bilincs

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 11:10
Egyszerre 40 helyszínen csaptak le a baranyai nyomozók.
A Szigetvári Rendőrkapitányság illetékességi területén október 6-án nagyszabású akciót tartottak a DELTA Program keretében. A rendőrök 12 óra alatt 40 helyszínen csaptak le, 31 helyen tartottak kutatást, és az intézkedések eredményeképpen 20 embert állítottak elő.

Fotó: Police.hu

Az akció célja az volt, hogy a kábítószer-kereskedelem miatt folyamatban lévő szigetvári ügyekben további birtoklókat fogjanak el, illetve hogy a zömmel letartóztatott kiemelt terjesztőkkel kapcsolatban további személyi és tárgyi bizonyítékokat szerezzenek be.

Az elfogássorozatnak azonban nincs vége, a közeljövőben továbbiak várhatók - közölte a rendőrség.

Baranya - bama.hu
