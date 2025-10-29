Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
"Én is golyóval a fejemben végzem?" - saját ügyvédjét fenyegette meg Dér Csaba, a csantavéri halálosztó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 14:05
A csantavéri halálosztó saját ügyvédjét fenyegette meg. Dér Csaba ötmillió forintot követel dr. Gulyás Krisztiántól. Közben a róla készült könyvet is visszahívták a boltok polcairól. Kiderült, a mészáros a társszerzőt is megfenyegette.

Megdöbbentő fejlemény történt Dér Csaba, a hírhedt „csantavéri halálosztó”ügyében. A sorozatgyilkosságokért elítélt férfi ezúttal a saját ügyvédjét vette célba. Zsaroló levelet küldött neki, amiben ezt írta : „Vagy adsz ötmillió forintot vagy feljelentelek és tönkreteszlek!”

Dér Csaba, a csantavéri halálosztó. Több ember élete szárad a lelkén Fotó: Bors

Az ügyvéd telefonon számolt be a sokkoló eseményekről. Elmondása szerint Dér támadása minden előzmény nélküli, váratlan volt.

 

Nem volt előzménye, ez volt az egészben az ördögi, hogy egyszer csak a semmiből kaptam egy olyan levelet, ami azzal indult, hogy egy pénzkövetelés teljesítésétől teszi függővé azt, hogy elindít ellenem bármilyen típusú eljárást.

 

Dér Csaba így fenyegette meg az ügyvédjét

A fenyegető levél után egy brutális telefonbeszélgetés következett, ahol Dér Csaba a legsúlyosabb bűncselekményeire utaló mondatokat használt. Ez a beszélgetés olyannyira elfajult, hogy az ügyvédnek fel kellett tennie a legszörnyűbb kérdést.

Elhangoztak azok a típusú mondatok, amik az összes gyilkossággal összefüggésben megvalósultak a részéről. Ezért föl is tettem neki a kérdést, hogy akkor várható-e hogy én is golyóval a fejemben fogom végezni mint a többiek? És erre egy mély hallgatás volt a válasz.

Ez a fenyegetés rávilágít Dér Csaba személyiségének erőszakos és ellentmondást nem tűrő oldalára, amely már több emberéletet is követelt. A több millió forintos követelés hátterében többek közt a Dér életéről megjelent könyv áll. A kötet társszerzője, Hatvany István bűnügyi újságíró szintén nyilatkozott, és elmondta, hogy a kialakult helyzet miatt súlyos döntést hoztak.

 

Egyáltalán nem örülök annak, ami történt. A könyvet ugyanis ki kellett vonni a forgalomból. Pontosabban, úgy döntöttünk Gulyás Krisztián szerzőtársammal, hogy a könyvet kivonjuk a boltok polcairól.

Az újságíró és szerzőtársa, Gulyás Krisztián útjai gyakorlatilag elváltak, ám Hatvany István a jogi háttérről már nem kívánt nyilatkozni.

Dér Csaba a vajdasági Csantavéren született, magyar származású bérgyilkos. A halálosztó egy amszterdami étteremben is gyilkolt: egy 62 éves horvát maffiózót lőtt le Fotó: Bors

"Nem tűrnek ellentmondást"

Hatvany István, aki évekig dolgozott és tanulmányozott ilyen típusú bűnözőket, rávilágított arra, milyen veszélyes együttműködni velük.

 

Ezek azok az emberek, akiknek jó a barátja lenni, de az ellenségüknek nem jelent életbiztosítást a kapcsolat. Amíg azt hallják, azt látják, hogy úgy történik minden, ahogy ők szeretnék, ahogy azt ők diktálják, addig lehet velük együtt dolgozni. Egyszerűen nem tűrnek ellentmondást.

- mondta Hatvany István.

Dér Csaba, aki 2018-ban egy magyar vállalkozót is megölt kábítószer-vásárlás közben, ezzel az új fenyegetéssel ismét bebizonyította, hogy a börtön falai sem szabnak gátat a tőle megszokott erőszakos, zsaroló magatartásnak.

 

