"Én is golyóval a fejemben végzem?" - saját ügyvédjét fenyegette meg Dér Csaba, a csantavéri halálosztó

Megdöbbentő fejlemény történt Dér Csaba, a hírhedt „csantavéri halálosztó”ügyében. A sorozatgyilkosságokért elítélt férfi ezúttal a saját ügyvédjét vette célba. Zsaroló levelet küldött neki, amiben ezt írta : „Vagy adsz ötmillió forintot vagy feljelentelek és tönkreteszlek!”
Az ügyvéd telefonon számolt be a sokkoló eseményekről. Elmondása szerint Dér támadása minden előzmény nélküli, váratlan volt.
Nem volt előzménye, ez volt az egészben az ördögi, hogy egyszer csak a semmiből kaptam egy olyan levelet, ami azzal indult, hogy egy pénzkövetelés teljesítésétől teszi függővé azt, hogy elindít ellenem bármilyen típusú eljárást.
A fenyegető levél után egy brutális telefonbeszélgetés következett, ahol Dér Csaba a legsúlyosabb bűncselekményeire utaló mondatokat használt. Ez a beszélgetés olyannyira elfajult, hogy az ügyvédnek fel kellett tennie a legszörnyűbb kérdést.
Elhangoztak azok a típusú mondatok, amik az összes gyilkossággal összefüggésben megvalósultak a részéről. Ezért föl is tettem neki a kérdést, hogy akkor várható-e hogy én is golyóval a fejemben fogom végezni mint a többiek? És erre egy mély hallgatás volt a válasz.
Ez a fenyegetés rávilágít Dér Csaba személyiségének erőszakos és ellentmondást nem tűrő oldalára, amely már több emberéletet is követelt. A több millió forintos követelés hátterében többek közt a Dér életéről megjelent könyv áll. A kötet társszerzője, Hatvany István bűnügyi újságíró szintén nyilatkozott, és elmondta, hogy a kialakult helyzet miatt súlyos döntést hoztak.
Egyáltalán nem örülök annak, ami történt. A könyvet ugyanis ki kellett vonni a forgalomból. Pontosabban, úgy döntöttünk Gulyás Krisztián szerzőtársammal, hogy a könyvet kivonjuk a boltok polcairól.
Az újságíró és szerzőtársa, Gulyás Krisztián útjai gyakorlatilag elváltak, ám Hatvany István a jogi háttérről már nem kívánt nyilatkozni.
Hatvany István, aki évekig dolgozott és tanulmányozott ilyen típusú bűnözőket, rávilágított arra, milyen veszélyes együttműködni velük.
Ezek azok az emberek, akiknek jó a barátja lenni, de az ellenségüknek nem jelent életbiztosítást a kapcsolat. Amíg azt hallják, azt látják, hogy úgy történik minden, ahogy ők szeretnék, ahogy azt ők diktálják, addig lehet velük együtt dolgozni. Egyszerűen nem tűrnek ellentmondást.
- mondta Hatvany István.
Dér Csaba, aki 2018-ban egy magyar vállalkozót is megölt kábítószer-vásárlás közben, ezzel az új fenyegetéssel ismét bebizonyította, hogy a börtön falai sem szabnak gátat a tőle megszokott erőszakos, zsaroló magatartásnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.