Hívatlan látogató: betört és vandál pusztítást végzett a szegedi Csillagbörtönben egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 11:43
A férfi még tavasszal tört be a börtönbe. Úgy tudni, mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.
Vádat emeltek egy férfival szemben, aki tavasszal bemászott a Szeged központjában található büntetés-végrehajtási intézetbe - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Vádat emeltek a férfival szemben, aki tavasszal betört a szegedi Csillagbörtönbe / Fotó: Karnok Csaba

Betörtek a szegedi Csillagbörtönbe, vádat emeltek a tettessel szemben

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi május 7-én éjszaka ittasan, a börtön utcai kerítésén átmászva jutott be az intézmény őrzött területen kívüli részére. A pártfogó felügyelői épületrész több irodájának az ajtaját is felfeszítette, megrongálta, majd távozott. 

Ezzel mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.

Az ügyészség a vádlottat kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Tettének beismerése és a tárgyaláshoz való jogáról való lemondás esetére vele szemben 30 nap elzárás kiszabását indítványozták.

A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni

- tudatta az ügyész.

 

