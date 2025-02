"Egy fogvatartott sorsa elsősorban önmagán múlik" - A szegedi Csillagbörtönben tanulhatnak, dolgozhatnak is az elítéltek

Azt gondolom, hogy a büntetés-végrehajtás nemcsak lépést tart a korral, hanem bizonyos területeken meg is előzi a civil viszonyokat [...] A Szegedi Fegyház és Börtönben is számtalan fejlesztést hajtottunk végre. Korábban a kollégáink egy fatáblával jártak a körletekben és arra írták fel, mennyi a létszám. Ma már egy mobiltelefonszerű készülék van náluk, amivel leolvassák a fogvatartottak azonosító kártyáit. Rögtön látják az elítélt minden adatát, a fényképétől kezdve azt is, hogy milyen dohányzási szokásai vannak, vagy mit eszik. A körletfolyosókon az információs felületekhez hasonló kioszkokat helyeztünk el. Ezeken a kódjuk segítségével tájékozódhatnak a saját ügyeikről a fogvatartottak.