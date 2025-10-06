Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az egész falu felháborodott: traktorral hajtott fel a templomhoz egy férfi Borsodban

templom
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 14:10
traktormezőkövesdrongálásbaleset
Több mint félmillió forintos kárt okozott.
Bors
A szerző cikkei

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki traktorral hajtott fel egy templomhoz, és ezzel jelentős kárt okozott az épülethez vezető lépcsősorban.

Traktorral hajtott fel a templomhoz, vádat emeltek ellene
Traktorral hajtott fel a templomhoz, vádat emeltek a férfi ellen / Fotó: ChatGPT

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen, aki 2024 áprilisában egy mezőgazdasági vontatóval hajtott fel egy borsodi település dombtetőn álló templomához. A vádlott a járművével felment a templomhoz vezető lépcsősoron, majd a másik oldalon lehajtott.

Többször is traktorral hajtott fel a lépcsőn

A vádlott néhány perccel később visszatért, és újra megpróbált áthajtani a lépcsősoron, de közben egy nő állt meg előtte, aki felszólította, hogy hagyja abba a rongálást. A férfi azonban nem törődött vele, kikerülte, és ismét végighajtott a lépcsőn. Ezután a templom előtt körözött, majd harmadszorra is végighajtott a lépcsősoron, végül elhajtott a helyszínről.

A történtek következtében a 45 fokos dőlésszögű lépcsősor 22 fokát megrongálta, az élek letöredeztek, így a községi önkormányzatnak több mint 500 ezer forintos kára keletkezett.

Az ügyészség, tekintettel arra, hogy a vádlott büntetlen előéletű, tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta – közölte a BOON.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu