Az egész falu felháborodott: traktorral hajtott fel a templomhoz egy férfi Borsodban

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki traktorral hajtott fel egy templomhoz, és ezzel jelentős kárt okozott az épülethez vezető lépcsősorban.

Traktorral hajtott fel a templomhoz, vádat emeltek a férfi ellen / Fotó: ChatGPT

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen, aki 2024 áprilisában egy mezőgazdasági vontatóval hajtott fel egy borsodi település dombtetőn álló templomához. A vádlott a járművével felment a templomhoz vezető lépcsősoron, majd a másik oldalon lehajtott.

Többször is traktorral hajtott fel a lépcsőn

A vádlott néhány perccel később visszatért, és újra megpróbált áthajtani a lépcsősoron, de közben egy nő állt meg előtte, aki felszólította, hogy hagyja abba a rongálást. A férfi azonban nem törődött vele, kikerülte, és ismét végighajtott a lépcsőn. Ezután a templom előtt körözött, majd harmadszorra is végighajtott a lépcsősoron, végül elhajtott a helyszínről.

A történtek következtében a 45 fokos dőlésszögű lépcsősor 22 fokát megrongálta, az élek letöredeztek, így a községi önkormányzatnak több mint 500 ezer forintos kára keletkezett.

Az ügyészség, tekintettel arra, hogy a vádlott büntetlen előéletű, tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta – közölte a BOON.