Csanádpalotai dráma: csatornába csapódott autóból kellett egy kisgyermeket kimenteni – a családja elmenekült a helyszínről

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 12:05 / FRISSÍTÉS: 2025. október 17. 12:07
Csak a szerencsén és egy arra járó idegenen múlott, hogy nem végződött tragédiával az eset. Egy csanádpalotai kétéves majdnem megfulladt egy idősebb fiú miatt.

Drámai események miatt került a hírek középpontjába a Csongrád-Csanád vármegyei Csanádpalota: egy autó ugyanis a tetejére borulva merült el egy öntözőcsatornában. A kocsiban egy öttagú család utazott, egy férfi, az élettársa, valamint három gyermek: a legidősebb fiatal, egy 15 éves fiú vezette a járművet, aki apja engedélyével ült a volán mögé. Egy kanyarban azonban elvesztette az uralmát a kocsi felett, és a vízbe csapódtak. Az autó pillanatok alatt elmerült. A legkisebb gyerkőc, egy kétéves gyerekülésbe volt kötve, esélye sem lett volna magától kimenekülni. Elájult a kocsiban – számolt be az esetről a Tények.

A kétéves csanádpalotai kislányt újra kellett éleszteni
Fotó: Gé

Szerencsére egy arra járó, aki épp a földjéről tartott hazafelé traktorral, hősiesen a segítségére sietett. Ő volt az, aki kihúzta a gyermeket, aki ekkor már nem lélegzett. Újra kellett éleszteni, mely végül sikerült. A mentésben a 15 éves sofőr is segített, ellenben a család többi tagjával, akik elrohantak a helyszínről. Azt nem tudni, segítségért siettek, vagy pedig egyszerűen pánikba estek a történtek után, hiszen tény: a felnőttek felelőtlensége kis híján az egész család életébe került. Az eset három éve történt. Az apát és az élettársát most ítélte el a bíróság: háromrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt találták őket bűnösnek. Horváth Tóth Imola, a Szegedi Törvényszék Sajtószóvivője elmondta: "Őket egy év hat hónap, végrehajtásában három évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság."

A csaknem tragédiát okozó 15 éves fiút gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt két év próbaidőre bocsátották – azaz sem neki, sem az apjának, illetve a férfi élettársának nem kell börtönbe vonulnia a történteket követően.

Videón a csanádpalotai dráma:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
