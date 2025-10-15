Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Unokázós csalót fogtak el a rendőrök - 4 millió forintot szerzett áldozatától

csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 17:04
unokázós csalásrendőrségletartóztatás
Ügyvédnek adta ki magát egy férfi, és azzal hitegetett egy idős asszonyt, hogy a lánya bajba került. A csaló nem élvezhette sokáig zsákmányát, ugyanis a rendőrök napokon belül elkapták.

Gyors és eredményes munkát végeztek a veszprémi rendőrök, ugyanis elfogták azt a 26 éves budapesti, csaló férfit, aki négymillió forint értékben szerzett meg egy idős nőtől pénzt és ékszereket. 

Napokon belül előállította a rendőrség a csalót.
Napokon belül előállította a rendőrség a csalót. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Nem élvezhette zsákmányát sokáig a csaló

Az eset október 6-án történt, amikor a férfi ügyvédnek kiadva magát felhívta a veszprémi asszonyt, és azt állította, hogy a lánya letartóztatásban van, és csak kaució ellenében engedhetik szabadon. A megriadt nő több százezer forintot és ékszereit az ablakon át dobta le a csalónak, ahogy az utasította.

A veszprémi nyomozók hamar azonosították a gyanúsítottat, körözést adtak ki ellene, és a kicsalt ékszereket egy budapesti értékesítőnél lefoglalták. A férfit október 15-én Sopronban fogták el, majd előállítása után kihallgatták.

A 26 éves elkövető ellen csalás bűntette miatt folyik nyomozás, a hatóságok kezdeményezték letartóztatását - írta a rendőrség.

 

