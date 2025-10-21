Baleset miatt bénult meg a fővárosi tömegközlekedés: 4 autó ütközött

Négy személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett, a Vak Bottyán utca közelében. A baleset miatt a közösségi közlekedés is megbénult.

A balesetnél zajlanak a munkálatok

A repülőtérre vezető úton okozott torlódást a baleset

A fővárosi hivatásos tűzoltók eddig egy járművet áramtalanította az ütközés helyszínén. A karambol miatt a közösségi közlekedés forgalma is akadozik a környéken - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.