Orsolya névnapja

Baleset miatt bénult meg a fővárosi tömegközlekedés: 4 autó ütközött

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 10:25
A tűzoltók már megkezdték a műszaki mentést.
Négy személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett, a Vak Bottyán utca közelében. A baleset miatt a közösségi közlekedés is megbénult.

A balesetnél zajlanak a munkálatok
Fotó: unsplash.com

A repülőtérre vezető úton okozott torlódást a baleset

A fővárosi hivatásos tűzoltók eddig egy járművet áramtalanította az ütközés helyszínén. A karambol miatt a közösségi közlekedés forgalma is akadozik a környéken - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

