Baleset miatt bénult meg a fővárosi tömegközlekedés: 4 autó ütközött

Négy személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett, a Vak Bottyán utca közelében. A baleset miatt a közösségi közlekedés is megbénult.
A fővárosi hivatásos tűzoltók eddig egy járművet áramtalanította az ütközés helyszínén. A karambol miatt a közösségi közlekedés forgalma is akadozik a környéken - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
