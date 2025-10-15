Lángba borult Budapest: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, légzésvédelem mellett oltották a lángokat

Tűz volt egy tízemeletes társasház első emeletei lakásában Budapest II. kerületében, a Pálos utcában.

Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

A tűz körülbelül húsz négyzetméternyi területet érintett. A fővárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett eloltották a lángokat. Amíg a rajok átszellőztetik az épületet, tizenkét lakásban rendeltek el elzárkóztatást - közölte a katasztrófavédelem.