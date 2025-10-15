Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Lángba borult Budapest: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, légzésvédelem mellett oltották a lángokat

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 06:20
tűzoltóktűzii. kerület
A Pálos utcába vonultak a tűzoltók.
N.T.
A szerző cikkei

Tűz volt egy tízemeletes társasház első emeletei lakásában Budapest II. kerületében, a Pálos utcában. 

tűz
Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A tűz körülbelül húsz négyzetméternyi területet érintett. A fővárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett eloltották a lángokat. Amíg a rajok átszellőztetik az épületet, tizenkét lakásban rendeltek el elzárkóztatást - közölte a katasztrófavédelem

 

