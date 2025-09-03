Összeházasodnál egy 15 méteres sárkánnyal? Semmi akadálya!

A gamerek jelentős többsége elképesztő mennyiségű órát képes beleölni az olyan videójátékokba, amelyek a nyílt világú műfajt erősítik. Nem véletlen örvend elképesztő népszerűségnek az Assassin’s Creed-széria, várják milliók epekedve a Grand Theft Auto VI megjelenését és tartják számon a világ legjobbjaként a The Witcher 3: Wild Huntot, a CyberPunk 2077-et és a The Elder Scrolls V: Skyrimet. Utóbbiban a főhős képes megszólalni a sárkányok nyelvén, azonban ez csak a jéghegy csúcsa. Dovahkiin egy kis trükközéssel, azaz extra programkódokat tartalmazó modok segítségével már arra is képes, hogy a tűzokádó szörnyetegekkel közösen tervezgessék a jövőt idilli otthonukban. Bizony, a csalások megengedik, hogy a főszereplő összekösse életét bármelyik sárkánnyal, azaz összeházasodjanak Mara oltára előtt. Ezt a teljesen abszurd jelenetsort bárki előhozhatja a játékból, azonban a következményekkel számolni kell.

A világ egyik legnépszerűbb szerepjátékának, a The Elder Scrolls V: Skyrimnek a cselekménye a sárkányok körül forog Fotó: Bethesda

A tapasztalatok alapján az újdonsült feleség nem igazán szívleli a betolakodókat, szabadidejében lángba borítja a kóborló állatokat és eltévedt vándorokat. Az biztos, hogy nem egyszerű az élet úgy, hogy egy 15 méteres, pikkelyes veszedelem kevergeti a pörköltet az üstben, veszi elő a felmosóvödröt és törölgeti a hamuval betemetett bútorokat.

A Skyrim csodája ebben is rejtőzik, azaz modok segítségével tényleg bármit elő lehet csalni belőle. Hiába jelent meg 2011-ben, a mai napig szórakoztató, izgalmas, valamint felejthetetlen élményt nyújt azoknak, akik elmerülnek benne. Az új játékosoknak először erősen ajánlott elindítani a “vanilla” azaz eredeti változatot, hogy megtapasztalják azt, mit szerettek volna kihozni a Bethesda Games fejlesztői kihozni a programból. Az első végigjátszás után jöhet a modolás, extra küldetések, fegyverek, helyszínek és kihívások várnak azokra, akik nem sajnálják a tárhelyet arra, hogy saját maguk szája íze szerint létrehozzák a Skyrim 2.0-s verzióját.

