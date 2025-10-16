Vérfagyasztó pillanat: száguldó villamos elé lépett egy nő, hajszálon múlt a tragédia - Videó

A biztonsági őr lélekjelenléte nélkül könnyen tragédiával végződhetett volna egy nő élete. A férfi az utolsó pillanatban rántotta vissza a nőt a sínekről.
Egyetlen lépés választotta el a nőt a biztos tragédiától. A hősies mentés másodpercek alatt zajlott le, amikor egy biztonsági őr elrántotta a sínekről, mielőtt a villamos elhaladt volna. A jelenet fagyasztotta meg a járókelőket is. - írta az Origo.
Egy biztonsági őrnek köszönheti az életét az a nő, aki néhány másodperccel a villamos érkezése előtt lépett a sínekre Törökországban, Kayseri városában. Az esetet a helyi közlekedési társaság biztonsági kamerái is rögzítették. A felvételen jól látható, ahogy a villámgyorsan reagáló őr a nő után ugrik, és az utolsó pillanatban elrántja őt a közeledő jármű elől. A járókelők döbbenten figyelték a drámai jelenetet, amely akár tragédiával is végződhetett volna.
A Kayseri Ulaşım A.Ş., a városi közlekedési vállalat nyilvánosan elismerését fejezte ki a férfi bátor és önfeláldozó cselekedetéért.
A történetről a BBC is beszámolt, kiemelve, hogy az őr lélekjelenléte életet mentett.
