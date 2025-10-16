Szörnyű kegyetlenség: fagyállóval mérgezett meg egy kisbabát a bébiszitter

Egy bébiszitter letartóztattak miután azzal gyanúsítják, hogy fagyállóval mérgezett meg egy 11 hónapos kisfiút.
Anna Marie Adamo ellen súlyos gyermekbántalmazás, gyilkossági kísérlet, valamint étel vagy ital mérgezése miatt emeltek vádat, azzal a szándékkal, hogy súlyos sérülést vagy halált okozzon – derül ki az ügyben benyújtott vádiratból. A dokumentum szerint a rendőrség februárban kezdte vizsgálni az ügyet, miután a kisfiút kórházba szállították, és kiderült, hogy etilén-glikol mérgezést kapott – ez az a vegyi anyag, amely a fagyállóban található - olvasható a Crime Online cikkében.
A fiú édesanyja elmondta, hogy február 12-én reggel 9:30 körül vitte el gyermekét Adamo otthonába. A kisfiú ekkor még nem mászott, nem járt, és nem tudott önállóan enni. „Teljesen egészséges és vidám volt” – mondta az anya, aki szoptatás után két cumisüveg (egyenként kb. 100 ml) anyatejet és egy kis szilárd ételt adott át a bébiszitternek. Nap közben üzenetváltásban maradtak, és 14:30 körül Adamo azt írta, hogy a gyermek fáradt, és megkérdezte, lefektetheti-e aludni. Egy órával később a nagymama ment el a kisfiúért, észrevette, hogy szokatlanul bágyadt, majd hazaérve azonnal elaludt. Két órával később az anya is megérkezett, de a gyerek továbbra is aludt, és erőtlen, kábult volt, nem tudta tartani a fejét. Ekkor mondta a férjének: „Valami nincs rendben.”
Hazafelé a kisfiú hányni kezdett: átlátszó, ragacsos, furcsa szagú hányadék jött fel. Az anya azonnal hívta a férjét, aki az ügyeletre irányította őket. Az orvosok eleinte influenzára vagy tüdőgyulladásra gyanakodtak, ezért egy másik, jobban felszerelt kórházba szállították a fiút. Ott azonban szívleállása volt, és az orvosoknak 10 percig kellett újraéleszteniük.
A gyermeket a miami Nicklaus Gyermekkórházba vitték, ahol kiderült: nem fertőzés, hanem kristályos oxalát okozta a problémát – ez kizárólag örökletes anyagcsere-betegségből vagy fagyálló-mérgezésből származhat. A genetikai betegség kizárása után egyértelművé vált a mérgezés ténye. A kisfiú egy hétig maradt kórházban. A nyomozók ezután kihallgatták Adamót, aki azt állította, hogy csak egy unciányi (kb. 30 ml) tejet adott a fiúnak délelőtt 11 körül – nem pedig az anya által hozott üvegekből. Azt is tagadta, hogy férje hazament volna ebédre, ám a biztonsági kamerák ennek az ellenkezőjét mutatták. Amikor a rendőrök a korábbi, 2014-es mérgezési ügyekkel szembesítették – ahol szintén ő volt a bébiszitter, és egy másik gyermek szervezetében is magas etilén-glikol szintet találtak –, megtagadta a vallomást és a férje megszakította a kihallgatást. Akkor ugyan nem emeltek vádat, de az ügyet most újranyitották.
Október 3-án elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd Georgia államban, Valdostában tartóztatták le, ahol jelenleg él. Október 14-én szállították vissza Floridába, ahol 600 000 dolláros óvadékot állapítottak meg számára – derül ki a bírósági iratokból.
