Szörnyű kegyetlenség: fagyállóval mérgezett meg egy kisbabát a bébiszitter

Egy bébiszitter letartóztattak miután azzal gyanúsítják, hogy fagyállóval mérgezett meg egy 11 hónapos kisfiút.

A bébiszitter korábban is volt már egy mérgezéses ügye

Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Bébiszitter mérgezett egy kisfiút - nem ez volt az első eset

Anna Marie Adamo ellen súlyos gyermekbántalmazás, gyilkossági kísérlet, valamint étel vagy ital mérgezése miatt emeltek vádat, azzal a szándékkal, hogy súlyos sérülést vagy halált okozzon – derül ki az ügyben benyújtott vádiratból. A dokumentum szerint a rendőrség februárban kezdte vizsgálni az ügyet, miután a kisfiút kórházba szállították, és kiderült, hogy etilén-glikol mérgezést kapott – ez az a vegyi anyag, amely a fagyállóban található - olvasható a Crime Online cikkében.

A fiú édesanyja elmondta, hogy február 12-én reggel 9:30 körül vitte el gyermekét Adamo otthonába. A kisfiú ekkor még nem mászott, nem járt, és nem tudott önállóan enni. „Teljesen egészséges és vidám volt” – mondta az anya, aki szoptatás után két cumisüveg (egyenként kb. 100 ml) anyatejet és egy kis szilárd ételt adott át a bébiszitternek. Nap közben üzenetváltásban maradtak, és 14:30 körül Adamo azt írta, hogy a gyermek fáradt, és megkérdezte, lefektetheti-e aludni. Egy órával később a nagymama ment el a kisfiúért, észrevette, hogy szokatlanul bágyadt, majd hazaérve azonnal elaludt. Két órával később az anya is megérkezett, de a gyerek továbbra is aludt, és erőtlen, kábult volt, nem tudta tartani a fejét. Ekkor mondta a férjének: „Valami nincs rendben.”

Hazafelé a kisfiú hányni kezdett: átlátszó, ragacsos, furcsa szagú hányadék jött fel. Az anya azonnal hívta a férjét, aki az ügyeletre irányította őket. Az orvosok eleinte influenzára vagy tüdőgyulladásra gyanakodtak, ezért egy másik, jobban felszerelt kórházba szállították a fiút. Ott azonban szívleállása volt, és az orvosoknak 10 percig kellett újraéleszteniük.

A gyermeket a miami Nicklaus Gyermekkórházba vitték, ahol kiderült: nem fertőzés, hanem kristályos oxalát okozta a problémát – ez kizárólag örökletes anyagcsere-betegségből vagy fagyálló-mérgezésből származhat. A genetikai betegség kizárása után egyértelművé vált a mérgezés ténye. A kisfiú egy hétig maradt kórházban. A nyomozók ezután kihallgatták Adamót, aki azt állította, hogy csak egy unciányi (kb. 30 ml) tejet adott a fiúnak délelőtt 11 körül – nem pedig az anya által hozott üvegekből. Azt is tagadta, hogy férje hazament volna ebédre, ám a biztonsági kamerák ennek az ellenkezőjét mutatták. Amikor a rendőrök a korábbi, 2014-es mérgezési ügyekkel szembesítették – ahol szintén ő volt a bébiszitter, és egy másik gyermek szervezetében is magas etilén-glikol szintet találtak –, megtagadta a vallomást és a férje megszakította a kihallgatást. Akkor ugyan nem emeltek vádat, de az ügyet most újranyitották.