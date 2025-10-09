Friss bejelentés: teljes útzár van a főúton, hatalmas csattanás történt, rohan a mentő

Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó az 55-ös főút 32-es kilométerénél, Ásotthalom térségében. A kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből a balesetet követően. A helyszínre mentő is érkezett. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Mentőt riasztottak a baleset helyszínére

Fotó: Gé

Szlovákiában életeket követelt egy baleset

Arról is írtunk, hogy hat személy, köztük egy kiskorú veszítette életét egy halálos baleset során, mely a I/66-os úton, Hepa és Ágostonlak községek közt történt szerda este Szlovákiában. A baleset egyetlen túlélőjét, egy másik kiskorú utast kórházba szállították. A történtek kapcsán Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt személyek családtagjainak.