Friss bejelentés: teljes útzár van a főúton, hatalmas csattanás történt, rohan a mentő

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 07:45
Egy kisbusz és egy személyautó ütközött. A baleset helyszínén zajlik a mentés.
Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó az 55-ös főút 32-es kilométerénél, Ásotthalom térségében. A kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből a balesetet követően. A helyszínre mentő is érkezett. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Szlovákiában életeket követelt egy baleset

Arról is írtunk, hogy hat személy, köztük egy kiskorú veszítette életét egy halálos baleset során, mely a I/66-os úton, Hepa és Ágostonlak községek közt történt szerda este Szlovákiában. A baleset egyetlen túlélőjét, egy másik kiskorú utast kórházba szállították. A történtek kapcsán Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt személyek családtagjainak.

