Most jött: baleset miatt több kilométeres a torlódás az M5-ösön

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 08:43
Két jármű karambolozott Inárcs és Ócsa között.
Balesett miatt áll a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsánál - közölte az Útinform kedd reggel a honlapján.

A közlemény szerint két jármű karambolozott Inárcs és Ócsa között, a 31-es kilométernél a forgalmat megállították.

A torlódás meghaladta a 8 kilométert. Kerülni az 5-ös főúton lehet, a 44-es Albertirsa csomópontnál letérve a pályáról.

