Most jött: baleset miatt több kilométeres a torlódás az M5-ösön

Balesett miatt áll a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsánál - közölte az Útinform kedd reggel a honlapján.
A közlemény szerint két jármű karambolozott Inárcs és Ócsa között, a 31-es kilométernél a forgalmat megállították.
A torlódás meghaladta a 8 kilométert. Kerülni az 5-ös főúton lehet, a 44-es Albertirsa csomópontnál letérve a pályáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.