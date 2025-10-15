Szabadnapos tűzoltó mentette ki a sofőrt autójából - mentő is érkezett a balesethez

Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc úton, az Alsópart utca közelében egy személyautó árokba hajtott. A balesethez elsőként egy szabadnapos tűzoltó érkezett ki.

Mentő is érkezett a balesethez. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook

Szabadnapos tűzoltó ért ki a balesethez elsőként

A helyszínre elsőként egy szabadnapos tűzoltó érkezett ki, aki kiszabadította a beszorult sofőrt, majd az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani a műszaki mentés miatt - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.