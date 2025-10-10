Káosz tört ki az M3-as autópályán: két baleset is megbénította a forgalmat

Két baleset is történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gödöllő térségében.

Két baleset szinte egymás mellett

Először három személyautó ütközött össze a 28-as kilométerszelvény közelében, ahol a gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Nem sokkal később, a helyszín közelében újabb négy autó karambolozott, ahol a tűzoltók szintén műszaki mentést végeznek. A balesetek miatt a forgalom terelés mellett, egy sávban halad mindkét irányban, ezért jelentős torlódásra kell számítani az érintett sztrádaszakaszon - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.