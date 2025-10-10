Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Káosz tört ki az M3-as autópályán: két baleset is megbénította a forgalmat

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 16:15
M3-as autópályaforgalomkorlátozáskarambol
A karambolok miatt terelés mellett halad tovább a forgalom.

Két baleset is történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gödöllő térségében.

Két baleset is lassítja a forgalmat az M3-as autópályán.
Két baleset is lassítja a forgalmat az M3-as autópályán. (Képünk illusztráció) Fotó: Ripost

Két baleset szinte egymás mellett

Először három személyautó ütközött össze a 28-as kilométerszelvény közelében, ahol a gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Nem sokkal később, a helyszín közelében újabb négy autó karambolozott, ahol a tűzoltók szintén műszaki mentést végeznek. A balesetek miatt a forgalom terelés mellett, egy sávban halad mindkét irányban, ezért jelentős torlódásra kell számítani az érintett sztrádaszakaszon - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu