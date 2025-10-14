Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Drámai pillanatok Oroszlányon: a szélvédőn keresztül mentették a kisbusz utasait

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 16:40
oroszlánytömegbaleset
A hatóságok összehangoltan dolgoztak a mentésen.
Bors
A szerző cikkei

Árokba hajtott egy kisbusz Oroszlányon, a Környei úton, majd egy fának ütközött. A helyszínre riasztott önkormányzati tűzoltók a rendőrökkel együttműködve három utast szabadítottak ki a járműből, a szélvédőn keresztül.

Szélvédőn keresztül mentették az árokba hajtott autó utasait
Fotó: Donka Ferenc
Fotó: Donka Ferenc

A mentést követően a járművet áramtalanították, az érintett útszakaszt pedig félpályán lezárták, így a forgalom csak egy sávon haladhat. Ez az eset nem egyedi: nemrégiben tömegbaleset történt a közelben, ahol hat autó ütközött össze, és két sérültet mentővel kellett kórházba szállítani – írja a KEMMA.

 

