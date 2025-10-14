Drámai pillanatok Oroszlányon: a szélvédőn keresztül mentették a kisbusz utasait

Árokba hajtott egy kisbusz Oroszlányon, a Környei úton, majd egy fának ütközött. A helyszínre riasztott önkormányzati tűzoltók a rendőrökkel együttműködve három utast szabadítottak ki a járműből, a szélvédőn keresztül.

Szélvédőn keresztül mentették az árokba hajtott autó utasait

Fotó: Donka Ferenc

A mentést követően a járművet áramtalanították, az érintett útszakaszt pedig félpályán lezárták, így a forgalom csak egy sávon haladhat. Ez az eset nem egyedi: nemrégiben tömegbaleset történt a közelben, ahol hat autó ütközött össze, és két sérültet mentővel kellett kórházba szállítani – írja a KEMMA.