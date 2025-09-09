Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kigyulladt egy vonat Pest vármegyében, a fővonal megbénult

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 18:10
Egy tehervonat egyik kocsijánál tűz keletkezett. Hatósági intézkedés miatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok.

– A győri fővonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, mert Budaörs és Biatorbágy között hatósági intézkedés miatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Törökbálinton átmenetileg mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a vonatok – adta hírül oldalán a Mávinform a Magyar Nemzet szerint. 

Hatósági intézkedés miatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok.  Fotó: Pexels / illusztráció

Biatorbágy állomáson egy tehervonat egyik kocsijánál tűz keletkezett, az oltás ideje alatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok

– írják közleményükben.

 

 

