Kigyulladt egy vonat Pest vármegyében, a fővonal megbénult

– A győri fővonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, mert Budaörs és Biatorbágy között hatósági intézkedés miatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Törökbálinton átmenetileg mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a vonatok – adta hírül oldalán a Mávinform a Magyar Nemzet szerint.

Hatósági intézkedés miatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Fotó: Pexels / illusztráció

Biatorbágy állomáson egy tehervonat egyik kocsijánál tűz keletkezett, az oltás ideje alatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok

– írják közleményükben.