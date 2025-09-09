Kigyulladt egy vonat Pest vármegyében, a fővonal megbénult

– A győri fővonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, mert Budaörs és Biatorbágy között hatósági intézkedés miatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Törökbálinton átmenetileg mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a vonatok – adta hírül oldalán a Mávinform a Magyar Nemzet szerint.
Biatorbágy állomáson egy tehervonat egyik kocsijánál tűz keletkezett, az oltás ideje alatt csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok
– írják közleményükben.
