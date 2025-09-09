Forradalom tört ki a Facebook és Instagram betiltása miatt Nepálban - Fotó!

Z generációs tüntetők gyújtották fel a parlamentet és a négyszeres miniszterelnök, KP Sharma Oli házát, kényszerítve őt lemondásra. Több, mint ötszázan megsérültek a véres nepáli leszámolásban.
A forradalomban Rajyalaxmi Chitrakar, Jhalanath Khanal volt miniszterelnök felesége meghalt, mert csapdába esett saját házában. A hét elején kitört tüntetésekben legalább 19 ember meghalt, míg ötszázan megsérültek, az ország nagy részét sűrű füst borítja, katonai helikopterek pedig próbálják megállítani a zavargásokat.
A Singha Durbar palotában lángok csaptak fel, az épület előtt pedig hatalmas tömeg gyűlt össze. Felgyújtották a főügyészség hivatalát, a miniszterelnök házát, a parlamentet és még számos nagyhatalmú személy lakását – írja a Sun. – Még a rohamrendőröknek is biztonságos helyre kellett vonulniuk a tüntetők elől.
Több, mint két tucat közösségi platformot tiltott be az ország, mert nem tartották be a regisztrációs határidőt. A tisztviselők érvei szerint szabályozásra van szükség az álhírek és internetes csalások terjedésének megakadályozásához.
A kormány szerint ők többször is felszólították a közösségi platformokat a regisztrációs határidőre, de nem tettek semmit. A tömeg szerint, azonban a szólásszabadság megakadályozását és a cenzúra érvényét érték el vele. Sok betiltott oldalt széleskörben használnak Nepálban, amely még tovább szítja a már amúgy is haragos közvéleményt.
A Tiktok és Viber talán az egyetlen olyan platform, amely regisztrált a Nepál hatóságoknál, így továbbra is zavartalanul működhet. Sokan VPN-eket töltöttek le, hogy hozzáférjenek a letiltott oldalakhoz.
2023-ban már betiltották egyszer a Tiktokot, mondván, hogy megzavarja a társadalmi harmóniát és illetlen tartalmakat közvetít. 2024-ben ez a tiltás feloldódott, miután a vállalat vállalta, hogy betart számos az országot érintő szabályt.
