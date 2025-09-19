Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Vége a bujkálásnak: 16 év után elfogták a népszerű influenszert

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 21:20
gyilkosságtragédiarendőrséginfluenszerhalál
Kattant a bilincs a tartalomgyártó kezén.
KL
A szerző cikkei

Egy több mint 300 ezerkövetővel rendelkező influenszert letartóztattak gyilkosság gyanújával, miután 16 évet töltött bujkálással.

Flashing,Lights,Of,The,Police,Car,Into,The,Checkpoint,In
Elfogták az influenszert Fotó: Shutterstock

Reinaldo da Silva Melót, akit Fábio Gomes da Silva 2009. december 12-i meggyilkolása miatt köröztek, szerdán Brazília egy dzsungelövezetében találták meg. A rendőrség szerint a feltételezett gyilkosság bosszúból történt, mivel úgy vélte, hogy Fábio részt vett apja, Arlindo Hortêncio de Melo 2004-es megölésében.

A gyilkosság a brazíliai Brazíliavárostól északra, Paulo Ramosban történt, majd Reinaldo eltűnt a vadonban, és több mint másfél évtizedig bujkált. Ez idő alatt, bár szökésben volt, megnősült és három gyermeke született, miközben influenszerként a „Juquira királya” néven ismertté vált. A juquira egy az Amazonas vidékén termesztett növényfajta, és azért ismerték el, ahogyan leszedte és megtisztította. Videóiban kulisszák mögötti felvételeket is megosztott, valamint bemutatta, hogyan éli az életét a farmon.

A rendőrség végül a nyomára bukkant Olho d'Água das Cunhãs vidéki területén. A letartóztatást a Bacabali Rendőrség hajtotta végre. Az influenszer jelenleg őrizetben van, és egy üzenet jelent meg a közösségi oldalán, miszerint a jogi eljárás folyamatban van, hogy mindent „tisztázzanak”. A Maranhão-i polgári rendőrség vette őrizetbe, de további részleteket nem hoztak nyilvánosságra - írja a Mirror.

 

