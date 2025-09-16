Rohantak a tűzoltók: lángok között vesztette életét a lakó

Egerben történt tragédia, amikor egy lakástűz miatt életét vesztette egy ember.
A HEOL olvasója jelezte a hírportálnak, hogy rendőrök és tűzoltók érkeztek az egri Braun-völgyben hétfőn este.
A helyszínelés sajnos ezúttal nem csak sikeres tűzoltással zárult: a hatóságok az épület konyhájában egy embert is találtak, akinek életét már nem tudták megmenteni.
A ház egy négyzetméteres területén ruhadarabok égtek, a lángokat vízzel oltották el, de az áldozaton már nem tudtak segíteni – közölte Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A rendőrség most közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.
