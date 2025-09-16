Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a tűzoltók: lángok között vesztette életét a lakó

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 09:20
balesethaláleset
A rendőrség most a körülményeket vizsgálja. Bár a tűzoltók a lángokat sikeresen megfékezték, a lakón már nem tudtak segíteni.

Egerben történt tragédia, amikor egy lakástűz miatt életét vesztette egy ember.

Tűzoltók mentettek: lángok között vesztette életét a lakó
Tűzoltók mentettek: lángok között vesztette életét a lakó Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A HEOL olvasója jelezte a hírportálnak, hogy rendőrök és tűzoltók érkeztek az egri Braun-völgyben hétfőn este.

A tűz egy ember életét is követelte

A helyszínelés sajnos ezúttal nem csak sikeres tűzoltással zárult: a hatóságok az épület konyhájában egy embert is találtak, akinek életét már nem tudták megmenteni.

A ház egy négyzetméteres területén ruhadarabok égtek, a lángokat vízzel oltották el, de az áldozaton már nem tudtak segíteni – közölte Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A rendőrség most közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu