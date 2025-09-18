Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Rohantak a tűzoltók: lakóház gyulladt ki Jászfényszarun

Jászfényszaru
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 18:31
A településen, a Bajcsy-Zsilinszky úton oltják a lángokat a tűzoltók.

Teljes terjedelmében ég egy lakóház és egy melléképület Jászfényszarun, a Bajcsy-Zsilinszky úton. A jászberényi és hatvani hivatásos, valamint a jászfényszarui önkéntes tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén - írja a Katasztrófavédelem a honlapján.

tűzoltók Jászfényszarun
Rohantak a tűzoltók a kigyulladt házhoz
Fotó: Donka Ferenc

 

