Rohantak a tűzoltók: lakóház gyulladt ki Jászfényszarun

A településen, a Bajcsy-Zsilinszky úton oltják a lángokat a tűzoltók.
Teljes terjedelmében ég egy lakóház és egy melléképület Jászfényszarun, a Bajcsy-Zsilinszky úton. A jászberényi és hatvani hivatásos, valamint a jászfényszarui önkéntes tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén - írja a Katasztrófavédelem a honlapján.
