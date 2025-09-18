Rohantak a tűzoltók: lakóház gyulladt ki Jászfényszarun

Teljes terjedelmében ég egy lakóház és egy melléképület Jászfényszarun, a Bajcsy-Zsilinszky úton. A jászberényi és hatvani hivatásos, valamint a jászfényszarui önkéntes tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén - írja a Katasztrófavédelem a honlapján.

Rohantak a tűzoltók a kigyulladt házhoz

Fotó: Donka Ferenc