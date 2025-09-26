Rohantak a tűzoltók: Lángolt egy társasház Budapesten

A katasztrófavédelem újabb tűzesetről számolt be a pénteki este folyamán: Tűz ütött ki egy háromszintes társasház alagsorában Budapesten, az első kerületi Hegyalja úton. A Szirtes út és Berényi utca közötti szakaszon álló épület egyik helyisége égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók több egységgel vonultak az esethez, a tüzet rövid idő alatt eloltották. A tűzoltók átvizsgálják, átszellőztetik az épületet.

Tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat pénteken. Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

Tűzesetek pénteken

A Bors korábban megírta, hogy tűz ütött ki Debrecenben is. A katasztrófavédelem oldala alapján ugyanis kigyulladt egy személykocsi motortere Debrecenben, egy bevásárlóközpont parkolójában. A tűz a szomszédos autót is megrongálta. A Hunyadi János utcai objektumba több városi hivatásos tűzoltó egység vonult. A rajok rövid idő alatt eloltották a tüzet és visszahűtötték az érintett, illetve a mellette álló járművet. A tűz Debrecenben nem indokolta, hogy az épület vásárlóterét kiürítsék.