Rohantak a tűzoltók: Hatalmas lángok csaptak fel a debreceni bevásárlóközpontnál

Debrecen
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 20:25
Nagy baj volt Debrecenben.

Kigyulladt egy személykocsi motortere Debrecenben, egy bevásárlóközpont parkolójában - írja a katasztrófavédelem. A tűz a szomszédos autót is megrongálta. A Hunyadi János utcai objektumba több városi hivatásos tűzoltó egység vonult. A rajok rövid idő alatt eloltották a tüzet és visszahűtötték az érintett, illetve a mellette álló járművet. A tűz Debrecenben nem indokolta, hogy az épület vásárlóterét kiürítsék.

Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

 

