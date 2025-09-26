Rohantak a tűzoltók: Hatalmas lángok csaptak fel a debreceni bevásárlóközpontnál

Kigyulladt egy személykocsi motortere Debrecenben, egy bevásárlóközpont parkolójában - írja a katasztrófavédelem. A tűz a szomszédos autót is megrongálta. A Hunyadi János utcai objektumba több városi hivatásos tűzoltó egység vonult. A rajok rövid idő alatt eloltották a tüzet és visszahűtötték az érintett, illetve a mellette álló járművet. A tűz Debrecenben nem indokolta, hogy az épület vásárlóterét kiürítsék.

Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)