Robbanás rázta meg Madridot, rengeteg a sérült

Szombat délután robbanás történt a spanyol főváros, Madrid egyik kávézójában, aminek következtében 21 ember megsérült, közülük 3-an súlyosan – közölték a helyi mentőszolgálatok. A detonáció helyi idő szerint 15 órakor következett be a város dél-központi részén található Vallecas kerületben – írja a Reuters.
A hatóságok tájékoztatása szerint „a robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani”. A mentőegységek és a tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, hogy ellássák a sérülteket és biztosítsák a környéket. A 3 súlyos sérültet azonnal kórházba szállították, míg a könnyebb sérüléseket szenvedetteket a helyszínen látták el, legalábbis ott kezdték meg az ápolásukat.
Az El Pais szerint gázrobbanás történt, és a sérültek száma 25 fő. A detonáció helyi idő szerint 15 órakor történt a Manuel Maroto utcában, egy helyi üzlethelyiségben. A robbanás nemcsak az érintett ingatlant, hanem a fölötte található lakóépületet és a mellette lévő Mis Tesoros nevű bárt is megrongálta. A tűzoltók a helyszínen kézi erővel végzik a romeltakarítást, mivel az épület instabil állapota miatt „veszélyes lenne nehézgépet bevinni”. A lakóházat teljesen kiürítették.
A szomszédok elmondása szerint a robbanás helyszínéül szolgáló üzlethelyiség valójában egy lakott földszinti lakás volt, ahol egy pár élt. Hat hónappal ezelőtt, a tulajdonos beleegyezésével átalakították át a helyiséget, kijáratot nyitottak a lépcsőház felé, és rácsot szereltek fel az egykori utcai bejáratra. A robbanás következtében a lakóház bejáratának egy része és a szomszédos bár egyik fala is leomlott, ezért a kezdeti hírek még a bárban történt robbanásról szóltak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.