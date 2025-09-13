Robbanás rázta meg Madridot, rengeteg a sérült

Szombat délután robbanás történt a spanyol főváros, Madrid egyik kávézójában, aminek következtében 21 ember megsérült, közülük 3-an súlyosan – közölték a helyi mentőszolgálatok. A detonáció helyi idő szerint 15 órakor következett be a város dél-központi részén található Vallecas kerületben – írja a Reuters.

Fotó: Donka Ferenc

A hatóságok tájékoztatása szerint „a robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani”. A mentőegységek és a tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, hogy ellássák a sérülteket és biztosítsák a környéket. A 3 súlyos sérültet azonnal kórházba szállították, míg a könnyebb sérüléseket szenvedetteket a helyszínen látták el, legalábbis ott kezdték meg az ápolásukat.

Az El Pais szerint gázrobbanás történt, és a sérültek száma 25 fő. A detonáció helyi idő szerint 15 órakor történt a Manuel Maroto utcában, egy helyi üzlethelyiségben. A robbanás nemcsak az érintett ingatlant, hanem a fölötte található lakóépületet és a mellette lévő Mis Tesoros nevű bárt is megrongálta. A tűzoltók a helyszínen kézi erővel végzik a romeltakarítást, mivel az épület instabil állapota miatt „veszélyes lenne nehézgépet bevinni”. A lakóházat teljesen kiürítették.

A szomszédok elmondása szerint a robbanás helyszínéül szolgáló üzlethelyiség valójában egy lakott földszinti lakás volt, ahol egy pár élt. Hat hónappal ezelőtt, a tulajdonos beleegyezésével átalakították át a helyiséget, kijáratot nyitottak a lépcsőház felé, és rácsot szereltek fel az egykori utcai bejáratra. A robbanás következtében a lakóház bejáratának egy része és a szomszédos bár egyik fala is leomlott, ezért a kezdeti hírek még a bárban történt robbanásról szóltak.