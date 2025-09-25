Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Jókai utcában

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy családi ház a Vas vármegyei Egyházashetyén, a Jókai utcában.
A mintegy nyolcvan négyzetméteres épület tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok, amelyeket a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, valamint az egyházashetyei és a köcski önkéntes tűzoltók oltanak. Az egységek egy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból - számol be róla a katasztrófavédelem.
