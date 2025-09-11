Édesapján akartak bosszút állni, lángok közt lelte halálát a tündéri ötéves kisfiú

Egy New York-i nőnek a bíróság előtt kell felelnie, miután a rendőrség szerint szándékosan tüzet okozott, amelyben egy 5 éves kisfiú az életét vesztette.

A kegyetlen nő szándékosan az 5 éves kisfiúra gyújtotta házat / Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

A nő bosszút akart állni

A 31 éves Taquida Hendrixet gyilkossággal és gyújtogatással vádolják a 2024-ben történt tűzeset kapcsán, amelyben egy 5 éves kisfiú, Malakai Stoval meghalt. Az ügyészek szerint az eset 2024. július 28-án történt, egy kétszintes házban. A kisfiú az ágyában aludt, amikor a lángok elborították az otthont, és a második emeleten rekedt. Testének több mint 75 százaléka megégett, és később pedig belehalt a sérüléseibe.

Az ügyben két másik vádlott, Taquida nővére, Tiakayla Hendrix és Roy Chambers a múlt hónapban bűnösnek vallotta magát gyújtogatásban, és beleegyezett abba, hogy tanúskodjanak Taquida ellen. Állítólag ők ketten figyelőként segédkeztek, miközben a vádlott benzint öntött a ház verandájára. Az ügyészek szerint a testvérek bosszút akartak állni azon, akiről azt hitték, hogy megtámadta az apjukat.

A rendőrség szerint a gyermek nem volt célpont. A szülei épp városon kívül tartózkodtak, és a kisfiú a bébiszitterével volt a házban.

Malakai családjának semmi köze nem volt a tragédiához. Nem álltak kapcsolatban semmivel, ami kiváltotta volna a gyújtogatást

– idézi a CrimeOnline Frank Umbrino kapitány szavait a Rochesteri Rendőrségtől.

Taquida Hendrix ügyvédje, Rhian Jones, ugyanakkor azt állította, hogy a vádlott nem tudta, hogy gyermek van a házban, és tagadja, hogy közvetlenül részt vett volna a gyújtogatásban.

A tárgyalás folytatódik.

Bővebb információért kattintsd az alábbi videóra!