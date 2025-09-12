Tragikus hírt jött: meghalt egy magyar motoros - drámai részletek

Rettenetes közúti baleset történt Horvátországban, a tragédiának pedig van egy magyar áldozata is.

Fotó: Pexels

Egy 44 éves magyar motoros a helyszínen életét vesztette, amikor motorjával frontálisan ütközött egy teherautóval a D8-as adriai főúton Karlobag közelében. Egy másik magyar motoros megsérült, egy német motoros járműve is érintett volt a balesetben.

A szerencsétlenség csütörtökön kora délután történt. A Lika–Senj megyei rendőrség közölte, hogy egy 45 éves horvát állampolgár teherautójával Zadar felől Rijeka irányába haladt, amikor három motorkerékpár közeledett felé szemből. A rendőrségi közlése alapján egy 44 éves magyar motoros a nem megfelelő sebesség miatt frontálisan nekiütközött a teherautónak.

A balesetet követően, egy másik, 42 éves magyar motoros szintén elvesztette uralmát járműve felett, és elesett. A járműve továbbgurult, majd nekiütközött egy harmadik motornak, amelyet egy 31 éves német férfi vezetett. A 44 éves magyar motoros a helyszínen meghalt, a 42 éves magyar férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A német motoros a jelentések szerint nem sérült meg komolyabban - számol be róla a Magyar Nemzet a horvát Index alapján.