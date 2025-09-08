Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak rá a folyóban a kilencéves lányra

Egy nevelőanyát gyilkossággal vádolnak, miután egy eltűnt kilencéves lány holttestét a folyóban, 20 mérföldre az otthonától.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A rendőrség a múlt héten találta meg az eltűnt Renesmay Eutsey holttestét a Youghiogheny folyóban, Smithton közelében, Pennsylvania államban, az Egyesült Államokban. A kislány szerdán tűnt el, utoljára hajnali 2 körül látták az otthonában, de nevelőanyja, a 31 éves Kourtney Malinda Eutsey csak aznap délután, 12:41-kor tett bejelentést.

Érdekesség a szövevényes ügyben, hogy nem sokkal később az utóbbi vezette el a rendőröket a kislány holttestéhez. Közben a rendőrségnek három másik nevelt gyermekük azt állította, a saját szemükkel látták, ahogy Kourtney bántalmazza a kislányt. Egyikük azt vallotta, ahogy arról beszéltek, hogy a folyóhoz viszik a gyermeket.

A kerületi ügyész szerint a gyermek testén égési sérülések és bántalmazás nyomai voltak láthatók. Renesmayt rendszeresen kínozták és elhanyagolták. Kourtney-t azóta emberöléssel, két rendbeli súlyos testi sértéssel, gyermekek veszélyeztetésével, holttest bántalmazásával, bizonyítékok meghamisításával és gyermek halálának eltitkolásával vádolják - írja a Mirror.