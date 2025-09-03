Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Nincsenek szavak: ez okozhatta egy mindössze másfél éves gyermek halálát

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 07:45
áramütéshalálos áramütésgyermek
A mentők próbálták újraéleszteni, de már késő volt.
Bors
Áramütés ért egy másfél éves gyermeket Vaslui központjában. A hatóságokat kedd este egy parkos közterületre riasztották, majd a kiérkező mentők próbálták megmenteni a kicsit, aki azonban nem reagált az újraélesztési kísérletekre, így a helyszínen halottnak nyilvánították.

Másfél éves gyermek vesztette életét áramütésben / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A feltételezések szerint a gyermek megérinthette a közvilágítás valamely elemét, ez okozhatta a halálos áramütést. A hatóságok még vizsgálják az eset pontos körülményeit, ugyanakkor Lucian Branişte, Vaslui polgármestere elmondta, a baleset helyszíne egyértelműen közterület, ezért ha ott egy ennyire súlyos meghibásodás történt, akkor az az önkormányzat felelőssége - írja a Maszol.

Szerződésben állunk egy külsős céggel, akikkel folyamatosan ellenőriztetjük a közvilágítás ezen elemeit. Most várjuk, hogy kiderüljenek a részletek az esetről: működtek-e ezek a reflektorok, és ha igen, milyen körülmények között. Nem tudom, mi történhetett, én is meg vagyok döbbenve. Együttérzek a családdal, akiket pótolhatatlan veszteség ért

- tette hozzá a polgármester.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
