Nincsenek szavak: ez okozhatta egy mindössze másfél éves gyermek halálát

Áramütés ért egy másfél éves gyermeket Vaslui központjában. A hatóságokat kedd este egy parkos közterületre riasztották, majd a kiérkező mentők próbálták megmenteni a kicsit, aki azonban nem reagált az újraélesztési kísérletekre, így a helyszínen halottnak nyilvánították.

Másfél éves gyermek vesztette életét áramütésben / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A feltételezések szerint a gyermek megérinthette a közvilágítás valamely elemét, ez okozhatta a halálos áramütést. A hatóságok még vizsgálják az eset pontos körülményeit, ugyanakkor Lucian Branişte, Vaslui polgármestere elmondta, a baleset helyszíne egyértelműen közterület, ezért ha ott egy ennyire súlyos meghibásodás történt, akkor az az önkormányzat felelőssége - írja a Maszol.

Szerződésben állunk egy külsős céggel, akikkel folyamatosan ellenőriztetjük a közvilágítás ezen elemeit. Most várjuk, hogy kiderüljenek a részletek az esetről: működtek-e ezek a reflektorok, és ha igen, milyen körülmények között. Nem tudom, mi történhetett, én is meg vagyok döbbenve. Együttérzek a családdal, akiket pótolhatatlan veszteség ért

- tette hozzá a polgármester.