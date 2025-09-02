Furgon hajtott a tömegbe a fesztiválon: egy hétéves kisfiú az életéért küzd

Az amerikai őslakosok örökségét ünneplő fesztivált egy szörnyű eset árnyékolta be, miután egy furgon a tömegbe hajtott, és három embert megsebesített.

Több embert is kórházba kellett szállítani Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az egyik áldozat, egy hét éves fiú, kritikus állapotban van, két felnőtt pedig kórházban van a pennsylvaniai Harrisburgban megrendezett Kipona Fesztiválon történt balesetet követően. A Dauphin megyei ügyészség szerint a furgon sofőrjét őrizetbe vették.

A baleset akkor történt, amikor a rendőrség a fesztivál területét kiürítette a zárás előtt. A baleset helyszínéül szolgáló South Front Street néhány helyi üzlete bezárt, amíg a rendőrség nyomoz. A fesztivál árusítója, Lottie Beauverd az ABC27-nek elmondta:

Ez az autó nagy sebességgel száguldott át itt. Nem figyelmeztetett vagy ilyesmi, csak száguldott át.

A Kipona Fesztivál minden évben a Labor Day hétvégén kerül megrendezésre. A „Kipona” szó a pennsylvaniai Susquehannock és Shawanese törzsek nyelvén „pezsgő vizet” jelent.

Az események között szerepelnek hagyományos Pow-Wow-k, kézműves foglalkozások, food truckok, tűzijáték és családi szórakoztató programok. Más szemtanúk szerint a fesztivál résztvevői sikoltoztak és menekültek, miközben a furgon átszáguldott a kiállítási tárgyakon - írja a Metro.