Nagy álmokat sző a 17 éves Dávid, akit a halál torkából hoztak vissza

Több hónapos kórházi lét követte ezt az időszakot. Dávidot először a Heim Pál Gyermekkórházba szállították, ahol altatásban volt, de később ápolták a Bethesda Gyermekkórházban is, majd onnan végül Miskolcra szállították. Az orvosok azt mondták Szabinának, hogy ne reméljen sokat, fia már soha nem lesz olyan, mint azelőtt, örülhetnek, ha a kezét meg tudja majd emelni. Szabina azonban mindvégig hitt abban, hogy Dávid felépül. Végül neki lett igaza.

Dávid nem adta fel a harcot

Aznap, hogy ezeket elmondták az orvosok, Dávid elkezdett nevetni a vicceken. A heteken át tartó aggasztó állapot után ez volt az első testi reakció, amit Dávid mutatott.

Még nem látott, nem tudott beszélni, mozogni, vagy önállóan enni, de a jó kedélye és az életbe vetett hite győzedelmeskedett, amikor nevetni kezdett.

Ezután Szabina újabb erőre kapott és az orvosokkal együtt elkezdtek kísérletezni, minél több mindent megmutatni Dávidnak a világból és tesztelni, mire hogy reagál. Egyszer, amikor édesanyja a fia kezét masszírozta, fia egyszer csak megszólalt:

– "Fáj"– ez volt Dávid első szava. Szabina elmesélte, hogy hatalmas öröm volt újra hallani a hangját, illetve ahogy elkezdett beszélni, úgy tértek vissza az egyéb életfunkciói is: a látása, a szaglása, a tapintása...

Dávid és édesanyja, Szabina

Fotó: Beküldött

Az minden vágya, hogy újra barátkozhasson

Édesanyja elmesélése alapján Dávid mindig is szeretett iskolába járni, jó jegyeket vitt haza, tanulmányi versenyekre járt. Most mindennél jobban vágyik arra, hogy újra közösségbe kerülhessen, tanulhasson, barátokat szerezzen magának, rá is rátaláljon az első szerelem, vagy részt vehessen a ballagáson, egyszóval át szeretné élni, amit bármely 17 éves kamasz átélhet.

Hiányzik neki az iskola és a barátok, sok mindent be akar pótolni. Régen nekem is sok vágyam volt, most már csak az, hogy Dávid boldog legyen és iskolába járhasson. És én minden meg fogok tenni azért, hogy az lehessen. Ő nem így született, tudja pontosan, hogy régen mennyi mindenre képes volt és szeretné visszakapni ezt az életet, de már az is isteni csoda, hogy így felépült.

Dávid most egy speciális iskolába készül Miskolcra, ahol szeptembertől fog tanulni. A speciális gyógypedagógiai intézmény direkt olyan tanulóknak lett létrehozva, akik szívleállásból, oxigénhiányos állapotból vagy más maradandó neurológiai sérülésből épülnek fel. Bár az iskola bentlakásos, de édesanyja szeretne vele tartani. Szabina elmesélése alapján Dávid szégyenlős fiú, fél, hogy egy kiszolgáltatottabb állapotban egyedül marad, most még nincsenek barátai sem és a város is ismeretlen számára. A család most albérletet, illetve munkát keres, de bármekkora anyagi segítségnek is nagyon hálásak lennének, Szabina ugyanis fia állapota miatt csak részmunkaidőben tud eladóként dolgozni, anyagilag pedig nagyon nehéz megoldani a költözést, illetve Dávid állandó kezeléseit.