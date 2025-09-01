Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jókor volt jó helyen: szabadnapos rendőr állította meg a váci tolvajt

rablás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 17:40
tolvajrendőrségVác
A rendőrség rablás bűntette miatt indított eljárást a férfi ellen.

Augusztus 29-én délután Vácon egy autósbolt előtt próbált meg lopni egy férfi.

A tolvaj pechjére a közelben járt egy szabadnapos rendőr.
A tolvaj pechjére a közelben járt egy szabadnapos rendőr. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A 34 éves férfi betörte egy mellette parkoló, platós teherautó ablakát, majd átkutatta a járművet. Egy páncélkazettára bukkant, amelynek zárjában benne volt a kulcs, így könnyedén hozzáfért a benne lévő készpénzhez. Miközben azonban a pénzt pakolta, megjelent a jármű sofőrje, aki számonkérte. A tolvaj erre megütötte a sértettet, és  menekülni próbált: sietségében a pénzköteg egy részét elszórta, és a sofőr is utána szaladt, segítségért kiabálva.

A kiáltásra két férfi is odasietett, köztük Kriván Mátyás rendőr főtörzsőrmester, aki éppen a szabadnapját töltötte. Társával együtt földre vitték a támadót, majd a rendőr intézkedés alá vonta. Az ellopott, mintegy félmillió forint teljes egészében visszakerült a tulajdonosához.

A Váci Rendőrkapitányság rablás bűntette miatt indított eljárást a 34 éves férfi ellen. A nyomozás gyorsan lezárult, ugyanis szeptember 1-jén bíróság elé állították - közölték a Rendőrség oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu