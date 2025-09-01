Jókor volt jó helyen: szabadnapos rendőr állította meg a váci tolvajt

Augusztus 29-én délután Vácon egy autósbolt előtt próbált meg lopni egy férfi.

A tolvaj pechjére a közelben járt egy szabadnapos rendőr. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A 34 éves férfi betörte egy mellette parkoló, platós teherautó ablakát, majd átkutatta a járművet. Egy páncélkazettára bukkant, amelynek zárjában benne volt a kulcs, így könnyedén hozzáfért a benne lévő készpénzhez. Miközben azonban a pénzt pakolta, megjelent a jármű sofőrje, aki számonkérte. A tolvaj erre megütötte a sértettet, és menekülni próbált: sietségében a pénzköteg egy részét elszórta, és a sofőr is utána szaladt, segítségért kiabálva.

A kiáltásra két férfi is odasietett, köztük Kriván Mátyás rendőr főtörzsőrmester, aki éppen a szabadnapját töltötte. Társával együtt földre vitték a támadót, majd a rendőr intézkedés alá vonta. Az ellopott, mintegy félmillió forint teljes egészében visszakerült a tulajdonosához.

A Váci Rendőrkapitányság rablás bűntette miatt indított eljárást a 34 éves férfi ellen. A nyomozás gyorsan lezárult, ugyanis szeptember 1-jén bíróság elé állították - közölték a Rendőrség oldalán.