Szétlopta Csepelt: 1 év után sikerült elkapni a sorozattolvajt

A Police.hu közölte, hogy a fővárosi rendőrök egy éven át tartó lopássorozat miatt vontak felelősségre egy 41 éves férfit, aki az adatok szerint 2024 augusztusa és 2025 augusztusa között 12 alkalommal lopott, ebből 11-szer Csepelen. C. Jenő négy esetben boltok polcairól emelt el ezt-azt, máskor társasházak pincéjéből, lépcsőházaiból például rollert, kerékpárokat vitt el, egy alkalommal pedig egy szerelő szerszámait tulajdonította el.

Illusztráció / Fotó: Police.hu

Azonnal lebukott a bolti lopásoknál és a szerszámok elemelésénél, eljárás is indult ellene. Ezzel egy ügyben vizsgálják a lépcsőházi lopásokat, amikben a csepeli rendőrök nyomozói munkája vezetett el a 41 éves férfihez – a lopások összértéke meghaladja a 2 millió forintot.