Most jött: terrorcselekménnyel fenyegetés miatt áll bíróság elé egy borsodi férfi

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki azzal hívta fel a rendőrséget, hogy felrobbantja saját házát - közölte a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.
Azt írták, az ittas férfi idén februárban telefonon azt mondta a rendőrségnek, hogy ha tíz percen belül nem érkeznek ki hozzájuk, akkor kinyitja a gázpalackot, és mindent felrobbant. A vádirat szerint ezt többször is megismételte, és eközben az otthonában tartózkodott élettársa és három kiskorú gyermeke is.
A vádlott a rendőröket az udvaron várta, akik megállapították, hogy a házban csak egy kiürült gázpalack van. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
