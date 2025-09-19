Teljes útzár lépett életbe: durva baleset történt a magyar főúton

Rohantak a tűzoltók, miután mezőgazdasági vontatóval karambolozott egy személyautó Sajószentpéter dusnokpusztai településrésze mellett, a 27-es főút Király utcai szakaszán, a 4-es kilométerszelvény közelében.
Az ütközés erejétől az autó az árokba állt meg. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írja a katasztrófavédelem.
