Teljes útzár lépett életbe: durva baleset történt a magyar főúton

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 15:10
Az ütközés erejétől az autó az árokba állt meg.
Rohantak a tűzoltók, miután mezőgazdasági vontatóval karambolozott egy személyautó Sajószentpéter dusnokpusztai településrésze mellett, a 27-es főút Király utcai szakaszán, a 4-es kilométerszelvény közelében.

Az ütközés erejétől az autó az árokba állt meg. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írja a katasztrófavédelem.

 

